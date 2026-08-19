Traditioneller Oldie-Treff beim MTV Himmelpforten 80 aktuelle und ehemalige Fußballer versammeln sich auf dem Himmelpfortener Waldsportplatz von Michael Brunsch · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Vom Himmelpfortener Kreisligameister aus der Saison 1995/96 war ein Großteil der Spieler und Offiziellen anwesend. – Foto: Verein

Auf dem schon traditionellen Oldie-Treffen des MTV Himmelpforten gab es in diesem Jahr ein besonderes, rundes Jubiläum zu feiern. Wer die Fußballer kennt, weiß, dass es viel zu erzählen gab.

In diesem Jahr trafen sich die Fußball-Oldies des MTV Himmelpforten am 8. August zu einem Wiedersehen. 80 ehemalige Spieler plauderten in gemütlicher Runde auf dem Waldsportplatz über die guten alten Zeiten und ließen so manche Anekdote wieder aufleben. Der eine oder andere Ehemalige hatte mit Sicherheit so einiges zu erzählen. Auch Johann Elfers dabei

Mittendrin war die Himmelpfortener Legende Johann Elfers. Er hatte vor über 25 Jahren das Oldie-Treffen ins Leben gerufen, das seitdem im dreijährigen Rhythmus wiederholt wird.

In diesem Jahr konnte die erste Herrenmannschaft von 1996 ihr 30-jähriges Kreisligameister-Jubiläum und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksklasse feiern.

Bis in den späten Abend wurden die Erinnerungen aufgefrischt und sich für das nächste Treffen in 2029 verabredet.