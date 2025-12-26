Traditioneller Hallenauftakt

Alles wie gehabt im Sinsheimer Fußballkreis. Auch diesen Winter veranstalten mit dem TSV Obergimpern, dem FVS Sulzfeld, dem TSV Helmstadt und der SG Kirchardt die vier Klubs Hallenturniere, die das in den vergangenen Jahren regelmäßig getan haben.

"Unser damaliger Vorstand Erwin Ruess ist am 31. Dezember 2007 völlig unerwartet verstorben, was ein großer Schock für uns alle gewesen ist", sagt TSV-Abteilungsleiter Sven Möller, "daraufhin haben wir uns im Verein dafür entschieden, für ihn ein Gedächtnisturnier auszurichten."

Los geht´s traditionell in Bad Rappenau, wo der TSV Obergimpern am Samstag, den 27. Dezember zu seinem 16. Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier lädt. Ab 11 Uhr rollt dann der Ball in der Kraichgauhalle. Gekickt wird elf Minuten pro Vorrundenpartie und 14 Minuten ab dem Halbfinale.

Wer keine Sondereinladung gebraucht hat, war der Titelverteidiger. Letzten Winter hat der VfB Bad Rappenau in seiner Stadt das Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier gewonnen und damals den favorisierten FSV Schwaigern im Finale nach Neunmeterschießen geschlagen. Auch im Halbfinale erwiesen sich die Kurstädter nervenstark, als sie den damaligen Titelverteidiger Heidelberger SC ebenfalls aus neun Metern in die Knie zwangen. Ein erneuter Triumph in der Halle wäre angesichts des zähen Vorrundenverlaufs beim A-Liga-Schlusslicht eine mittelschwere Sensation.

Im Vorfeld waren Möller und seine Obergimperner Mitstreiter enorm fleißig, um das gewünschte Teilnehmerfeld von mindestens zehn Mannschaften zu füllen. Einladungen verschicken, Nachfragen und ganz einfach viel Werbung über die zahlreichen sportlichen Kontakte sind notwendig, um so ein Hallenturnier auf die Beine zu stellen.

Gespannt sein darf man auf den TSV Reichartshausen, der als souveräner B-Klassen-Spitzenreiter kommt und sicherlich ein paar starke Hallenkicker stellen kann. In der „Bude“ ist das Fußballspiel nämlich gänzlich anders als unter freiem Himmel. Mit einer Handvoll guter "Zocker" ist selbst ein B-Ligist gegen eine zwei, drei Klassen höher spielende Mannschaft alles andere als ein Außenseiter.

Als Favorit ist dennoch die SG Kirchardt, der einzige Landesligist im Starterfeld, zu nennen. Bei der Schwager-Truppe wird es aber entscheidend davon abhängen, wie viele der technisch versierten Spieler in der Halle mit dabei sein werden.

Immer eine recht gute Rolle in der Kraichgauhalle spielen die Obergimperner Gastgeber und dann gibt vier Teams aus anderen Fußballkreisen, die nicht so bekannt sein dürften. Der FC Phönix Neckarzimmern und der SV Obrigheim aus dem Mosbacher Kreis haben noch einen moderaten Anfahrtsweg vor sich, dagegen kommen der FC Badenia St.Ilgen und vor allem der MFC Phönix Mannheim von deutlich weiter entfernt. Die Alten Herren des TSV Fürfeld und eine zweite Obergimpener Mannschaft haben das Teilnehmerfeld aufgefüllt.

Neben den rund sieben Stunden voller Fußball, soll der gesellige Teil nicht zu kurz kommen. Die Turnierorganisatoren haben alles getan, um auf den Tribünen und im Rest der Halle die Voraussetzungen für einen angenehmen Samstag zu schaffen. Hallenfußball hat immer auch etwas von einem Klassentreffen, da sollte der sportliche Ehrgeiz bei weitem nicht das Ausmaß von einem normalen Punktspiel auf dem Feld erreichen.

Nach dem Obergimperner Turnier in Bad Rappenau ist das nächste Hallenturnier im Sinsheimer Kreis der REWE-Ströhmann-Cup des FVS Sulzfeld am 5. Januar 2026 in der ortseigenen Ravensburghalle mit Rundumbande. Selbige öffnet bereits im alten Jahr ihre Pforten. Am 28. und 29. Dezember steigt das beliebte Gerümpelturnier für aktive und passive Mannschaften.

Es folgen die Hallenturniere für aktive Mannschaften, Frauen sowie Alte Herren am 10. Januar beim TSV Helmstadt in der Schwarzbachhalle und am 18. Januar bei der SG Kirchardt. In beiden Hallen finden auch weitere Turniere für Alte Herren und Jugendliche statt.

16. Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier des TSV Obergimpern in der Kraichgauhalle Bad Rappenau: 27. Dezember, Samstag ab 11 Uhr:

Gruppe A, ab 11 Uhr: TSV Obergimpern, FC Badenia St.Ilgen, SV Tiefenbach, SV Obrigheim, FC Phönix Neckarzimmern, TSV Fürfeld Alte Herren; Gruppe B, ab 11.13 Uhr: VfB Bad Rappenau, SG Kirchardt, TSV Reichartshausen, MFC Phönix Mannheim, SC Siegelsbach, TSV Obergimpern II.

Halbfinale: ab 17.15 Uhr; Spiel um den dritten Platz: 17.45 Uhr; Finale: 18 Uhr