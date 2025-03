Tradition zum Kleben: Der SV Waldhof Mannheim im Stickeralbum Sammeln, tauschen, kleben – und Geschichte erleben! Der SV Waldhof Mannheim präsentiert stolz sein eigenes Stickeralbum – ein Projekt, das Fans jeden Alters begeistert. Glänzende Bildchen wecken Sammelfieber, während das Album die lange Vereinsgeschichte ehrt und Generationen von Anhängern verbindet.

"Wir freuen uns sehr, dass das Stickeralbum bei unseren Fans so gut angekommen ist. Gemeinsam mit STICKERSTARS und Daniel Holland haben wir in den vergangenen Wochen viel Mühe in das Projekt gesteckt. Umso glücklicher sind wir über das Endprodukt, welches ein absolutes Muss für jeden Waldhöfer ist", so Alain Azzi, Teamleiter Sponsoring des SV Waldhof Mannheim.

Der SV Waldhof Mannheim, gegründet am 11. April 1907, blickt auf eine bewegte und erfolgreiche Geschichte zurück. Die Blau-Schwarzen spielten von 1983 bis 1990 in der Bundesliga und brachten Talente wie Jürgen Kohler und Maurizio Gaudino hervor. Nach einer Phase im Amateurfußball gelang 2019 die triumphale Rückkehr in die 3. Liga. Unter der Leitung von Bernhard Trares arbeitet die Mannschaft kontinuierlich an ihrer Weiterentwicklung und strebt den sicheren Verbleib im Profifußball an.





Seit dem 22. März 2025 greift das Sammelfieber um sich: Das neue Stickeralbum des SV Waldhof Mannheim umfasst die Vereinsgeschichte, den aktuellen Profikader und die Nachwuchsspieler – jene Stars von morgen, die den Verein künftig prägen werden. Es weckt nostalgische Gefühle wie einst die Panini-Sticker auf dem Schulhof; jung und alt halten nun ihre Vereinsgeschichte in den Händen und können sie sammeln.





Ein besonderes Highlight fand am 25. März 2025 statt: Eine Autogrammstunde mit den Spielern Janne Sietan und Maximilian Thalhammer im REWE-Markt Daniel Holland. Der Andrang war enorm, und die beiden Spieler signierten geduldig Sticker und Alben der Fans. Der REWE-Markt Daniel Holland, der das Projekt finanziert hat, feierte damit nicht nur das Stickeralbum, sondern auch seine kürzliche Neueröffnung.