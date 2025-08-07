Der VfB Hilden freut sich auf das Duell mit der Fortuna. – Foto: Markus Becker

Tradition: VfB Hilden testet gegen die Fortuna Am 13. August laufen die Düsseldorfer Zweitliga-Fußballer wieder im Hildener Bandsbusch-Stadion auf.

Im Sommer 2013 feierten die Fußballer des VfB Hilden den Aufstieg in die Oberliga. Seither geht der Hildener Klub in der fünften Liga auf Punktejagd. Tradition haben seitdem auch die freundschaftlichen Duelle gegen Fortuna Düsseldorf, die in schöner Regelmäßigkeit über die Bühne gehen. Der Auftakt war am 16. Oktober 2013, mitten in einer schwierigen Zeit für den Oberliga-Neuling, der vor dem Höhepunkt der Saison noch zwei englische Wochen absolvieren musste – in einer angespannten Tabellenlage und mit erheblichem Verletzungspech.

Chefcoach war damals übrigens Toni Molina, Wunschkandidat des kurz zuvor neu gewählten Vorstandes. Molina stand zwar noch für ein weiteres Jahr bei der Fortuna als Trainer der A-Junioren unter Vertrag, doch die Düsseldorfer erteilten vorzeitig die Freigabe. Damit war der Weg für den damals 40-Jährigen frei, seine erste Stelle als Chefcoach einer Seniorenmannschaft anzutreten. Am Ende der Saison stand der Klassenerhalt. Und das Testspiel gegen die Fortuna blieb als fußballerischer Leckerbissen in Erinnerung. Rund 1500 Tickets setzte der VfB 03 bereits im Vorverkauf ab. Letztlich verfolgten fast 3000 Zuschauer im Bandsbusch-Stadion die Partie, in der die Gastgeber zumindest eine halbe Stunde lang die Null hielten, am Ende jedoch mit 0:4 unterlagen. Trainer Molina (52), der seit 2024 Sportlicher Leiter des VfB 03 ist, lobte damals die gute Defensivarbeit seiner Mannschaft. 2015 folgte der zweite Vergleich beider Teams. Der Chefcoach des VfB 03 hieß jetzt Georg Kress. An den Vorzeichen änderte sich für die Hildener allerdings nichts. Denn erneut absolvierten sie vor dem sportlichen Glanzlicht eine englische Woche, und das mit durchwachsenem Erfolg. Doch den Fortunen erging es nicht anders, kassierten sie doch Ende August 2015 beim 1. FC Nürnberg die vierte Niederlage in Folge. Während das Testspiel den Düsseldorfern den Weg aus der Krise zeigen sollte, bedeutete es für den VfB 03 eine willkommene Abwechslung im tristen Oberliga-Alltag. Rund 2500 Zuschauer beobachteten eine engagierte Vorstellung der Platzherren, die sich aber letztlich der spielerischen Überlegenheit der Fortuna beugen mussten und mit 0:6 unterlagen. Im Düsseldorfer Team stand übrigens auch Ihlas Bebou, der die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Nicht nur deshalb zog der damals 21-Jährige die Aufmerksamkeit der Fans auf sich – in der B-Jugend trug er noch das VfB-Trikot.

Torquote noch ausbaufähig Drei Jahre später gab die Fortuna ein weiteres Mal ihre Visitenkarte auf der Anlage am Bandsbusch ab. Chefcoach des VfB 03 war inzwischen Marc Bach. An den fast schon traditionellen Begleitumständen änderte das nichts. „Für den Verein, die Mannschaft, aber auch die ganze Stadt ist das eine schöne Sache, dass ein Bundesligist kommt. Das ist eine Abwechslung zum Liga-Alltag, auch wenn die Partie in zwei wichtige Meisterschaftsspiele eingebettet ist“, stellte Bach fest. Derweil leckte die Mannschaft von Friedhelm Funkel ihre Wunden nach einer 0:2-Niederlage gegen Schalke 04. Trotz Niederlage blieb die Begegnung vor erneut 2500 Zuschauern aus einem ganz anderen Grund in Erinnerung – denn erstmals erzielten auch die Hildener im Duell „David gegen Goliath“ ein Tor. Nach der Pause traf Nick Hellenkamp zum 1:4 und spielte sich damit in die Herzen der VfB 03-Fans. Der Düsseldorfer Treffer zum 5:1-Endstand war da nur noch eine Randnotiz.