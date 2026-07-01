Tradition und Leidenschaft beim 55. Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Der VfB Ulm lädt als offizieller Ausrichter zu einem der bedeutendsten Fußball-Ereignisse der Region. Beim 55. Turnier um den Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm stehen sich ab dem 11. Juli insgesamt 18 Mannschaften gegenüber. Gesucht wird der Nachfolger, der sich nicht nur die begehrte Trophäe sichert, sondern auch die Ehre und Pflicht übernimmt, den Titel im Jahr 2027 als Ausrichter des 56. Stadtpokals zu verteidigen.

Der Geist des Turniers und die Eröffnungsspiele

Die Vorfreude in der Region ist spürbar, wenn der Ball ab Samstag, dem 11. Juli 2026, wieder rollt. In der Gruppenphase, die in den Gruppen A bis D nach einem klaren Punktsystem ausgetragen wird, kämpfen die Vereine in intensiven Begegnungen von zweimal 40 Minuten Spielzeit um jeden Zentimeter Rasen. Den Auftakt am ersten Turniertag machen um 12 Uhr die Mannschaften der Gruppe A mit den Partien zwischen dem VfB Schwarz-Rot Ulm und dem SC Türkgücü Ulm sowie der SGM Mähringen/Blaustein gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm. Nur wer hier Nervenstärke zeigt, legt den Grundstein für den Erfolg.

Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld im sportlichen Wettstreit

Insgesamt 18 Teams bringen ihre sportliche Leidenschaft in dieses Turnier ein. Mit dabei sind neben den Eröffnungsmannschaften auch die SGM Aufheim/Holzschwang, der FC Birumut Ulm, der FC Burlafingen, der SV Eggingen, der TSV Einsingen, KKS Croatia Ulm, der SV Esperia Italia Neu-Ulm, der SV Grimmelfingen, der TV Wiblingen, der SC Unterweiler, die TSG Söflingen, der SC Türkgücü Ulm II, der ESC Ulm und die SSG Ulm 99 II.

Die Kriterien für das Weiterkommen sind streng reglementiert: Nur die jeweiligen Gruppensieger und die Zweitplatzierten erreichen das Viertelfinale. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Tordifferenz, gefolgt von den mehr erzielten Toren. Sollte selbst dann noch Gleichstand herrschen, bringt ein Losentscheid die Entscheidung über das sportliche Schicksal.

Der unerbittliche Weg durch die K.-o.-Phase bis zum Endspiel

Nach dem Abschluss der kräftezehrenden Gruppenspiele am 19. Juli wird es in der Zwischenrunde und den Endspielen noch emotionaler. Ab dem Viertelfinale am Dienstag, dem 21. Juli, gilt das K.-o.-Prinzip. Hier spielen beispielsweise der Erste der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe C. Steht es in dieser Zwischenrunde nach zweimal 40 Minuten unentschieden, folgt sofort ein Elfmeterschießen.

Die Sieger kämpfen am Donnerstag, dem 23. Juli, im Halbfinale um das Ticket für das große Finale. Der Höhepunkt steigt schließlich am Samstag, dem 25. Juli 2026: Nach dem Spiel um Platz 3 um 14:30 Uhr wird um 17 Uhr das Finale angepfiffen. Hier beträgt die reguläre Spielzeit zweimal 45 Minuten, ehe bei Gleichstand auch hier die Entscheidung vom Punkt fallen muss.

Die große Verantwortung des kommenden Turniersiegers

Neben dem Stolz und dem sportlichen Ruhm des Turniersiegs im Jahr 2026 ist der Erfolg mit einer großen, zukunftsweisenden Verantwortung verbunden. Der frisch gekrönte Champion verpflichtet sich mit dem Finalsieg dazu, seinen Titel im darauffolgenden Jahr zu verteidigen. Damit geht automatisch das Privileg und die organisatorische Aufgabe einher, im Sommer 2027 als Ausrichter des 56. Stadtpokals zu fungieren und die Fußballfamilie der Städte Ulm und Neu-Ulm erneut zu versammeln.