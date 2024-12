Tradition und Begeisterung: Wanderpokalturniere der SG Groß Gaglow

Die SG Groß Gaglow lädt am Wochenende des 4. und 5. Januar 2025 zur 40. Auflage ihrer Hallenfußball-Wanderpokalturniere in die Lausitz Arena in Cottbus ein. Mit Jugend- und Herrenturnieren, einem Traditionsspiel und zahlreichen Highlights erwartet die Zuschauer ein sportliches Event der Extraklasse.