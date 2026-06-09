Tradition trifft Moderne: AS Monaco enthüllt neues Heimtrikot

– Foto: AS Monaco

Das neue Heimtrikot besticht durch den ikonischen diagonalen Streifen in Rouge & Blanche im 55-Grad-Winkel, der 1960 von Fürstin Gracia Patricia entworfen wurde. Dezente, geprägte Streifen, die parallel zur Diagonale verlaufen, erzeugen mit ihren dynamischen Mustern Struktur, Bewegung und Rhythmus und verleihen dem Trikot einen modernen Stil. Zahlreiche Details unterstreichen die Eleganz und Raffinesse des Trikots. Dazu gehören ein neu gestalteter Polokragen mit der Fürstenkrone sowie rot-weiße Borten – passend zur Flagge des Fürstentums – an den Ärmelbündchen. Auf der Rückseite des Trikots, direkt unter dem Kragen, sind die neun berühmten Bögen des Stade Louis-II platziert und erinnern an eines der Symbole der rot-weißen Identität.

Das Wappen des Fürstentumsclubs in seinen traditionellen Farben Rot, Weiß und Gold befindet sich auf der linken Brustseite, während das Mizuno „Runbird“-Logo auf der anderen Seite zu sehen ist. Dieses Trikot wird hauptsächlich mit roten Shorts kombiniert, die nach vier Spielzeiten zurückkehren und einen vertikalen weißen Streifen an der Seite aufweisen. Das neue Heimtrikot 26/27: Eleganz und Modernität vereint.

Das neue Heimtrikot 2026/27 ist ab sofort im Online-Shop von AS Monaco (https://shop.asmonaco.com/) und im offiziellen Fanshop des Clubs erhältlich.