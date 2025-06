Tradition, Teamgeist und Tore satt Das traditionelle Jugendfußballturnier, der "SUPER 8-CUP" begeistert nicht nur Braunschweig

Bereits zum 18. Mal wurde am Himmelfahrtstag das traditionelle Jugendfußballturnier SUPER 8-CUP ausgetragen – und das mit allem, was das Fußballherz höherschlagen lässt. Mehr als 700 Nachwuchstalente von den G- bis B-Junioren lieferten sich auf der Bezirkssportanlage Franzsches Feld packende Duelle, jubelten, kämpften und begeisterten mit purem Fußballgeist.

Insgesamt 48 Teams aus 8 Vereinen der Region verwandelten die größte Sportanlage Braunschweigs in ein buntes Fußballfest – unter dem Motto:

„BSC Acosta … mehr als Fußball – Kinder stark machen!“

Was dieses Turnier so besonders macht, ist neben seiner langen Geschichte (seit 1988 im Zwei-Jahres-Rhythmus) die einzigartige Vereinswertung: Alle Ergebnisse der einzelnen Jugendmannschaften eines Vereins fließen in ein gemeinsames Punktesystem ein – so wird nicht nur das sportliche Können, sondern vor allem auch die Breite und Qualität der Nachwuchsarbeit sichtbar gemacht.