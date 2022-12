Tradition lebt auf: Merseburg 99 lädt wieder zum Budenzauber Hallencup des SV Merseburg 99 +++ Kreisligist lädt am Freitag ein buntes Starterfeld zum Hallenkick

Von Nico Grünke (Mitteldeutsche Zeitung)

Schon in früheren Jahren hatte der SV Merseburg 99 für „Budenzauber“ in der Domstadt gesorgt. Es gab den Midewa-Cup oder auch den Stadtwerke-Cup. Verbands- sowie auch Oberligisten gaben sich bei den gut besuchten Hallenturnieren gern ein Stelldichein. Aber das ist schon wieder ein paar Jährchen her.