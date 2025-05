Tradition gegen Konstanz: Zwei Clubs, zwei Wege – ein Ziel

Am 24. Mai (Anstoß 17:30 Uhr) steigt in der Frankfurter PSD Bank Arena das Finale um den Hessenpokal. Der Regionalligist KSV Hessen Kassel trifft auf den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Während Kassel nach einer beeindruckenden Rückrunde mit einer Erfolgsserie auf sich aufmerksam machte, reist der SVWW als stabiler Profiklub mit klarer Favoritenrolle an.