Trabitzer Achtungserfolg – Prüfening verliert – Mehrere Absagen Testspiele am Mittwoch: Inter Amberg mit dem ersten Erfolgserlebnis der Vorbereitung +++ Kreisligist Trabitz zwingt die U23 der SpVgg SV Weiden in die Knie von Florian Würthele · Heute, 22:31 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Trabitz durfte am Weidener Wasserwerk einen Überraschungssieg bejubeln. – Foto: Dennis Hofacker

Eigentlich hätten am Mittwochabend sechs Bezirksligisten aus der Oberpfalz ihre Form überprüfen wollen. Letztlich waren es aber nur drei. Denn die Partien mit Beteiligung des FC Thalmassing, des 1. FC Schwarzenfeld und der SG Chambtal wurden abgesagt. Die anderen drei Begegnungen sahen knappe Ausgänge – und nicht immer setzte sich der Favorit durch...



Einen frühen Rückstand konnte der SV Inter Bergsteig Amberg in einen knappen Sieg ummünzen. Gespielt wurde auf Naturrasen. Der klassentiefere ASV Haselmühl ging früh in Führung. Darauf antwortete der abstiegsbedrohte Bezirksligist mit Toren von Remigiusz Szewczyk (19.), Erik Dulík per Elfmeter (35.) und Aboubacar Fanneh (48.). Kurz vor dem Schlusspfiff bekam auch die Heimelf einen Strafstoß zugesprochen, der zum 2:3-Endstand verwandelt wurde. Für die Inter-Elf von Coach Markus Kipry war es das erste Erfolgserlebnis in der laufenden Vorbereitung. Dieses dürfte doppelt guttun, nach den vorangegangenen, klaren Testniederlagen gegen Tegernheim, Ettmannsdorf und die Karether U19.







Schöner Achtungserfolg für die SpVgg Trabitz: Die aufgerüstete Mannschaft, der heuer der Durchmarsch von der A-Klasse in die Bezirksliga gelingen könnte, setzte sich überraschend gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Nord durch. Nach einem torlosen ersten Durchgang brachten Caleb Vanpelt (57.) und Aboubakari Kassoum (67.) die Gäste mit 2:0 in Front. Tannhäuser und Fleischmann hatten mustergültig vorgelegt. Josef Rodlers Weidener kamen lediglich noch zum Anschlusstreffer durch Robin Burke (69.). Das hatte sich die U23 des Bayernligisten sicherlich anders vorgestellt.







Zu später Stunde wurde noch gespielt auf dem Burgweintinger Kunstrasen. Zwei Bezirksligisten maßen ihre Kräfte. Dabei sah der Oberpfälzer Vertreter gegen den niederbayerischen schon wie der Verlierer aus, bewies aber Moral. Ein Doppelschlag brachte Langquaid in der ersten Hälfte zunächst auf die Gewinnerstraße. Doch die Prüfeninger Elf sträubte sich gegen die drohende Niederlage und glich in der Schlussphase mit zwei Toren auf 2:2 aus. Kurz darauf musste die Bächer-Truppe jedoch den dritte Gegentreffer hinnehmen. Darauf fand der FSV dann keine Antwort mehr – und kassierte stattdessen noch das 2:4.



