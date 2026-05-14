Trabitz vs. Rosenberg – wer bewahrt sich die Bezirksliga-Chance? In Runde 1 der Entscheidungsspiele prallen die Rangzweiten der beiden Kreisligen im Kreis Amberg/Weiden aufeinander von Werner Schaupert · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Gelingt Trabitz-Kapitän Johannes Renner (Dritter von links) und seinen Mannschaftskameraden der dritte Durchmarsch in Folge und damit der Sprung in die Bezirksliga? – Foto: Rainer Rosenau

Nach der Kreisklasse startet am Freitagabend nun auch die Relegation auf Bezirksebene in ihre erste Runde. Auf dem Sportplatz des FV Vilseck kommt es dabei zum Duell der beiden Tabellenzweiten der Kreisligen Süd und Nord im Spielkreis Amberg/Weiden, dem TuS Rosenberg und der SpVgg Trabitz. Auch wenn die erst vor der zurückliegenden Saison in die Kreisliga aufgestiegenen Trabitzer Kicker der 1400 Seelen-Gemeinde aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Endabrechnung als Vizemeister sechs Zähler mehr eingefahren haben, als die Elf aus der Hüttenstadt, schlüpft sie nicht unbedingt in die Rolle des Favoriten. Man darf ein Duell auf Augenhöhe erwarten.



Während die Elf von Trainer Thomas Baier – sollte sie sich in allen Entscheidungsspielen durchsetzen – den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern dürfte, wäre es für die Mannen des Spielertrainer-Duos Dennis Kramer und Jonas Dotzler nach vielen, vielen Jahren eine Rückkehr auf die Bezirksebene, wo man Anfang der 1990er Jahre zuletzt im Starterfeld zu finden war. Der Gewinner dieser Partie trifft in der zweiten Runde (22. bis 25. Mai) auf die DJK Arnschwang, dem Tabellen-13. der Bezirksliga Nord. Anstoß in Vilseck ist um 18.30 Uhr.

Morgen, 18:30 Uhr SpVgg Trabitz SpVggTrabitz TuS Rosenberg Rosenberg 18:30 live PUSH



Die Erfolgsgeschichte der im Jahr 1970 aus der Taufe gehobenen und viele Jahre in der A-Klasse beheimateten SpVgg Trabitz nahm in der Saison 2023/24 ihren Lauf, als man sich nach nur einer Niederlage in 24 Partien die Meisterschaft in der A-Klasse West holte und damit erstmals in der Kreisklasse an den Start gehen durfte. Und auch dort dominierte die vor der Saison mit namhaften Verstärkung aufwartende SpVgg das Klassement und sicherte sich – am Ende erneut mit nur einer Niederlage – nach nur einjährigem Intermezzo in der Kreisklasse West den vorzeitigen Titelgewinn und Direktaufstieg in die Kreisliga Nord.



Auch wenn man bei der Formulierung des Saisonziels vor ersten Kreisliga-Saison – ein einstelliger Tabellenplatz wurde da genannt – den Ball flach hielt, war die Truppe von Thomas Baier für viele der Geheimfavorit schlechthin. Und die Trabitzer wurden den Vorschusslorbeeren von Saisonbeginn an auch gerecht. Sie mischten durchwegs ganz oben in der Tabelle mit und korrigierten deshalb auch ihr Saisonziel nach oben. Dass man nun das Nahziel Bezirksliga vielleicht schon zum Ende dieser Spielzeit erreichen kann, diese Chance will man sich natürlich nicht entgehen lassen.





Dies erklärt auch der SpVgg-Trainer gegenüber FuPa: „Mit Rosenberg wartet im Relegationsspiel ein Gegner auf uns, der viel Qualität und Tempo mitbringt. Genau deshalb wird es wichtig sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten und über die komplette Spielzeit die nötige Ruhe und Disziplin auf den Platz bringen. Für unseren Verein ist es das bisher größte Spiel der Vereinsgeschichte. Dazu kommt eine große Kulisse und genau das macht solche Relegationsspiele auch besonders. Jetzt wollen wir gemeinsam alles investieren. In solchen Spielen entscheiden oft Kleinigkeiten, aber wir haben Vertrauen in unsere Gemeinschaft und unseren Weg“, so Thomas Baier.



Nach Platz 4 in der vergangenen Saison war es keine Überraschung, dass die Verantwortlichen des TuS Rosenberg auch vor der zu Ende gegangenen Spielzeit die Meßlatte relativ hoch legten. Man wollte wieder im „Konzert der Ambitionierten“ eine gute Rolle spielen. Und das sollte der Elf des Trainerduos Kramer/Dotzler auch gelingen. Zur Winterpause rangierte der TuS nur einen Zähler hinter Platz 2 und auch Platz 1 lag in Reichweite. Ziel war es fortan, ab dem Re-Start im März das Bestmögliche herauszuholen und die ersten beiden Plätze anzugreifen. Bei neun noch zu absolvierenden Partien war die Messe in puncto Meisterschaft und Aufstiegsrelegationsplatz noch lange nicht gelesen. Gerade wegen der Breite der um die Plätze 1 und 2 buhlenden Teams (insgesamt fünf) durften sich der TuS und alle weiteren Mitbewerber allerdings kaum Aussetzer leisten, sonst würde man wertvollen Boden gegenüber der Konkurrenz verlieren.









Mit der beeindruckenden Bilanz von sieben Siegen und nur zwei Einbußen nach der Winterpause verwies die im Aicher Stadion beheimatete Truppe ihre Mitkonkurrenten – bis auf Meister SV Raigering – schließlich auf die Plätze und sicherte sich am letzten Spieltag durch ein 2:0 gegen den FC Weiden-Ost II nach einer insgesamt starken Spielzeit die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Relegation. Um sich nun den Traum von Bezirksliga zu erfüllen, steht noch ein Kraftakt bevor. Drei Spiele müssten die Rosenberger sicherlich absolvieren. Abhängig davon, wer von der Landesliga absteigt, könnten es sogar vier werden. Nun gilt es, die erste Hürde zu nehmen.



Mit der SpVgg Trabitz wartet sicherlich eine große Herausforderung, und doch versprüht TuS-Spielertrainer Jonas Dotzler Optimismus, dass man sich dieser stellen und dabei versuchen wird, die vorhandenen Qualitäten gewinnbringend auf den Platz zu bringen: „Die reguläre Saison haben wir mit einem hervorragenden 2. Tabellenplatz beendet und dürfen nun um den Aufstieg in die Bezirksliga relegieren. Mit der SpVgg Trabitz erwartet uns gleich eine sehr spielstarke Mannschaft, die mit vielen guten Individualspielern gespickt ist. Wenn wir es schaffen, an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen und unser volles Potential auf den Platz zu kriegen, dürfen sich die hoffentlich zahlreichen Zuschauer über ein spannendes Duell auf Augenhöhe freuen. Wir wollen diese Bonusspiele genießen und werden alles dafür tun, den bestmöglichen Ertrag aus dieser Relegation zu erzielen“, führt Dotzler aus.

