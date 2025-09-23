Trabitz und Trainer Daniel Käß trennen sich

Daniel Käß, der seine Karriere bei der SpVgg Trabitz als Spieler begann und sich im Laufe der Jahre als Trainer der 2. Mannschaft sowie als Co-Trainer und ab dieser Saison im Trainer-Duo der 1. Mannschaft immer weiterentwickelte, habe sich in seiner Tätigkeit „kontinuierlich fachlich weitergebildet und herausragende Fortschritte gemacht“, heißt es in besagter Meldung.



Da der Verein aus verschiedenen Gründen seinen zukünftigen Weg nur noch mit einem Trainer fortsetzen möchte, wurde nach mehreren Gesprächen in den letzten Wochen und auf Wunsch beider Seiten der Entschluss gefasst, die Zusammenarbeit nicht erst am Saisonende, sondern bereits jetzt zu beenden. Künftig trainiert Thomas Baier (43) die Mannschaft also alleinverantwortlich.



„Daniel hat sich in den vergangenen Jahren sowohl als Spieler als auch als Trainer mit großem Engagement und Fachwissen bei uns eingebracht. Wir danken ihm für seine hervorragende Arbeit und die unermüdliche Unterstützung der Mannschaften“, lässt sich Martin Pepiuk, erster Vorstand der SpVgg Trabitz, zitieren. „Es ist nun der richtige Zeitpunkt für ihn, die Verantwortung für eine eigene Mannschaft zu übernehmen und wir sind sicher, dass er in seiner weiteren Trainerkarriere erfolgreich sein wird.“



Die SpVgg Trabitz ist dem langjährigen Co-Trainer und Trainer sehr dankbar für seinen großartigen Einsatz und wünscht ihm sowohl auf persönlicher als auch sportlicher Ebene alles Gute für die Zukunft. „Wir sind überzeugt, dass sein neuer Verein von einem qualifizierten und fachlich ausgezeichneten Trainer profitieren wird“, so Pepiuk abschließend.