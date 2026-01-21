Trabitz und Grafenwöhr sitzen dem Primus im Nacken

Im Rahmen unseres Rückblicks auf die bislang absolvierte Spielzeit der Kreisliga Nord blicken wir nun auf die aktuell schärfsten Verfolger des Spitzenreiters aus Auerbach, die SpVgg Trabitz (2./38) und die SV TuS/DJK Grafenwöhr (3./37), die dem Primus punktgleich, bzw. mit einem Punkt Rückstand den heißen Atem spüren lassen. Nicht wenige hatten die Elf aus der 1400 Seelen-Gemeinde - obwohl Aufsteiger - im Vorfeld der Saison mit Vorschusslorbeeren bedacht und sie als "Geheimfavorit" bezeichnet, nicht zuletzt deshalb, weil sie mit einer ganzen Reihe von Spielern besetzt ist, die schon in höheren Klassen aktiv waren. Und auch die Garnisonsstädter hatte man - trotz einiger Abgänge vor der Saison - zum Kreis der Anwärter auf einen Spitzenplatz gezählt. Hüben wie drüben erfüllt man also die eigenen Erwartungen bislang, für beide "Auerbach-Jäger" gilt es die Spannung bei der Vergabe der begehrten Ränge 1 und 2 bis in den Mai hinein aufrecht zu halten, auch wenn der Spitzenreiter den Vorteil besitzt, noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand zu haben.

Bis 2024 gehörte die SpVgg Trabitz quasi zum Inventar der A-Klasse-West. Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse gelang ihr ein beispielloser Durchmarsch - nur eine Niederlage stand zu Buche - ehe der Verein mit dem zweiten Aufstieg nacheinander erstmals den Sprung in die höchste Spielklasse im Fußballkreis Amberg/Weiden schaffte.

Nach dem Einstieg von Förderer Christian Recht war es die ursprüngliche Vision, innerhalb von drei Jahren in die Kreisliga aufzusteigen, wie Recht gegenüber den Oberpfalzmedien in einer Interview erklärte. Nun schaffte es die Elf schon nach zwei Jahren, der nächste Schritt soll es nun sein, die Bezirksliga in Angriff zu nehmen. Auch wenn das Erreichen dieses Ziels laut dem Förderer nicht sofort realisiert werden müsse, namhafte Neuzugänge vor und während der aktuell pausierenden Kreisligasaison geben den Hoffnungen in Trabitz Nahrung, vielleicht doch schon in dieser Spielzeit an die Tür zur höchsten Liga des Bezirks klopfen zu können.

Dass mit dem Underdog auch im Kreis-Oberhaus zu rechnen sein würde, deutete der Saisonverlauf in der Kreisklasse West an. Als "Dominator" marschierte man durch die Liga und sicherte sich am Ende mit sage und schreibe 17 Punkten Vorsprung den Meistertitel. Die schiere Leichtigkeit, mit der die Trabitzer die Liga beherrschten, beruhte auf zielstrebiger Arbeit, hatte man doch vor dem Saisonstart eine zusammengewürfelte Mannschaft, die sich das alles hart erarbeiten musste. Natürlich spielte auch die individuelle Qualität in den Reihen der SpVgg eine große Rolle, so hatte man vor der Spielzeit die drei landesligaerfahrenen Routiniers Johannes Renner, Maximilian Dippl und Torwart Rene Wächter von der SV Grafenwöhr nach Trabitz geholt.

Vor Beginn der Restrückrunde liegt die SpVgg aussichtsreich im Rennen, punktgleich mit dem Spitzenreiter hat man den Jahreswechsel gefeiert. Die Neuzugänge wurden gut integriert, in einer Liga mit vielen Derbys hat die Elf von Thomas Baier von Beginn an gezeigt, dass sie als ambitionierter Aufsteiger nicht einfach mitspielen will, sondern dass mit ihr zu rechnen sein wird.

Die "Woche der Wahrheit" zwischen Ostermontag, 6. April und dem darauffolgenden Sonntag 12. April (die SpVgg prallt nacheinander auf die direkte Konkurrenz aus Grafenwöhr und Auerbach) wird wohl weitere Erkenntnisse darüber bringen, ob der eine scharfe Klinge schlagende Liganewcomer die Chance erhält, womöglich doch schon in diesem Jahr den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte zu feiern und eine weitere Etage höher zu klettern.

SpVgg-Vorstand Martin Pepiuk stellte sich einigen Fragen von FuPa und erklärt dabei unter anderem, dass man mit dem bisherigen Abschneiden - auch seiner zweiten Mannschaft - sehr gut leben kann:

Martin, wie bewertest du den bisherigen Saisonverlauf, ich denke ihr könnt sehr zufrieden sein, oder?

Martin Pepiuk (58): Wir sind mit der Hinrunde unserer beiden Herrenmannschaften sehr zufrieden. Als Aufsteiger oben mitzuspielen, zeigt, dass die 1. Mannschaft in der Kreisliga angekommen ist und auch der aktuell 3. Platz unserer 2. Mannschaft in der A-Klasse West ist top!

Was habt ihr euch für Restrückrunde vorgenommen, werdet ihr euer Saisonziel erreichen?

Wir wollen bis zum Schluss mit beiden Teams vorne dabei bleiben und nehmen das, was am Ende dabei heraus kommt.

Haben sich während der Winterpause schon personelle Veränderungen ergeben?

Zwei Neuzugänge sind ja bereits bekannt. Dem stehen drei Abgänge gegenüber. Wichtig ist, dass die verletzten Spieler wieder zurückkommen, verletzungsfrei bleiben und wir die Jugendspieler weiter an die Herrenteams heranführen und einbauen.

Wann startet ihr in die Vorbereitung und worin liegen die Schwerpunkte?

Die Vorbereitung startet für beide Teams Anfang Februar. Der Schwerpunkt liegt auf Fitness, Ausdauer und Feinabstimmung.

Was glaubst du, wo gibt es Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Ersten?

Ich sehe da nur sehr wenige Kleinigkeiten. Alles andere läuft.

Welche Teams gehören für dich zu den Überraschungen der Liga, sowohl positiv, als auch negativ?

Die Kreisliga und A-Klasse sind in der vorderen Tabellenhälfte sehr ausgeglichen. Für uns zählt in erster Linie, dass die eigenen Leistungen passen.

Sprechen wir noch über die Zukunft euerer Trainer: Kann man davon ausgehen, dass sie auch in der kommenden Spielzeit an der Außenlinie stehen?

Beide Trainer der 1. und 2. Mannschaft leisten eine hervorragende Arbeit. Thomas Baier hat sich entschieden das Traineramt der Kreisliga-Mannschaft zum Saisonende zu übergeben (FuPa berichtete). Was das A-Klassenteam betrifft, wird Oli Kastl weiterhin die Geschicke leiten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SV Grafenwöhr (3. Platz, 37 Punkte, 11-4-2, 37:19 Tore)

Bis auf einen „Ausrutscher" (Saison 2017/18) gehörte die Sportvereinigung Grafenwöhr seit 2010 ununterbrochen der Bezirksliga an, in der Corona-Saison 2019/21 spielten die Garnisonsstädter sogar für eine Spielzeit in der Landesliga. Dass der Abstieg nach vielen Jahren auf Bezirksebene für Mannschaft und Umfeld einen harten Einschnitt bedeutete, war offensichtlich. Der Weggang von Martin Kratzer - er stand vier Spielzeiten an der Außenlinie - und insgesamt sechs Spielern bedeuteten einen Einschnitt und verursachten quasi einen tiefgreifenden Umbruch.

Die Verantwortlichen waren gefordert und reagierten schnell: Mit Turan Bafra (49), der bereits seit 2010 als Trainer bei verschiedenen Vereinen von der Bezirksoberliga bis hinab zur A-Klasse das Zepter in der Hand hielt, konnte ein mit mächtig Erfahrung ausgestatteter Übungsleiter präsentiert werden, der diesen Neuanfang mitragen und dabei neue Impulse setzen wollte. Es herrschte eine Art Aufbruchstimmung beim Traditionsverein, wo man mit neuem Trainer, frischen Gesichtern im Kader (vier externen Neuzugängen und vier Youngsters aus dem "eigenen Stall) und einer gesunden Portion Zuversicht in der Kreisliga schnell Fuß fassen und wenn möglich, eine gute Rolle spielen wollte. Ein von vielen vielleicht erwarteten direkten Wiederaufstieg peilten die Garnisonsstädter zunächst – zumindest offiziell – nicht an. „Meister wollen andere werden. Wir wollen eine stabile Saison spielen und uns in der Liga etablieren“, nannte der Coach die ersten Ziele. Doch traute er seiner Elf zu, an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen zu können.

Ein Blick zur Winterpause auf die Tabelle lässt nun erkennen, dass sich die Bafra-Elf nach einem verpatzten Saisonstart (1:2 in Kulmain) schnell in neuer Umgebung zurecht fand, eine bislang beeindruckende Runde spielt und vor dem Re-Start im März zu den drei heißesten Anwärtern auf einen der begehrten Ränge 1 und 2 gehört. Nur noch einmal - gegen Primus Auerbach - mussten die Garnisonsstädter das Spielfeld als Verlierer verlassen, mit 37 Punkten hat man einen "hauchdünnen" Rückstand auf das Führungsduo Auerbach/Trabitz. Unter anderem die Eigenschaft, bis in die Endphase einer Partie hochkonzentriert zu sein und immer an den entscheidenden "Lucky Punch" zu glauben, zeichnete die Elf um Kapitän Marcel Pfab aus, die einige enge Matches in der "Overtime" zu ihren Gunsten entschied.

Liegt die Chance auf einen direkten Wiederaufstieg nun doch gleich im Bereich des Möglichen, möchten Turan Bafra und seine Jungs natürlich weiterhin Höhenluft schnuppern und dem Zweigestirn ganz oben ein erbitterter Widersacher sein. Nach den beiden Auftaktpartien des neuen Jahres gegen Rothenstadt und Haidenaab kreuzt man innerhalb von einer Woche mit Auerbach und Trabitz die Klingen, am Ostermontag gegen 17 Uhr wird es schon einen Fingerzeig geben, ob die Sportvereinigung tatsächlich weiter von der Rückkehr in die Bezirksliga träumen darf.

SVG-Chefanweiser "Bobby" Bafra zeigt sich im kurzen Interview mit FuPa über das bisher Gezeigte sehr erfreut:

Bobby, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Turan Bafra (49): Wir sind mit dem Verlauf der Saison sehr zufrieden, wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte - Platz 3 und 1 Punkt hinter dem Tabellenzweiten zur Winterpause - hätte ich das sofort unterschrieben.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Weiterhin schönen Fußball spielen, so viele Punkte wie möglich holen und weiterhin Druck auf die vorderen zwei Plätze machen.

Gab es im Winter schon personelle Veränderungen oder kommt da noch etwas?

Wir gehen mit dem gleichen Kader in die Restrunde.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Wir starten am 19. Januar mit den Laufeinheiten und ab Samstag, 7. Februar sind wir dann am Platz. Einige Testspiele sind ausgemacht, unter anderem gegen die SpVgg Pfreimd, den SV Freudenberg, den 1. FC Rieden und den SV Obertraubling. Wenn es möglich ist, werden wir alle Spiele im heimischen Sportpark austragen. Ansonsten alles gleich, dreimal in der Woche Training und am Wochenende die Testspiele.

Wo gibt´s deiner Meinung nach noch Verbesserungsbedarf im Spiel deiner Mannen?

Verbesserungsbedarf gibt es immer. Eine wichtige Stellschraube, an der gedreht werden muss, ist - wie schon mehrmals während der Vorrunde thematisiert - unsere Chancenverwertung.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Positiv ganz klar Eslarn, negativ möchte ich keine Angaben machen.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Definitiv ja, wir sind Zweiter mit Tuchfühlung auf Rang zwei. Unser Ziel ist es, weiterhin oben dranzubleiben. Wenn es noch mehr wird, habe ich natürlich kein Problem damit.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke bei deinem jetzigen Verein stehen?

Wir sind gut beraten weiterhin unsere Hausaufgaben zu machen, wie die Kaderplanung für die neue Saison und die Planung der Vorbereitung auf die Restrückrunde. Trainer und Verein sind mit der Entwicklung sehr zufrieden, deshalb haben wir uns zusammengesetzt und den Vertrag per Handschlag über diese Saison hinaus verlängert.