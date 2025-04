Trabitz stößt die Tür zur Kreisliga ganz weit auf

Nach kurzem gegenseitigen Abtasten hielten sich die Spielanteile zunächst die Waage, ehe der Tabellenführer Mitte des ersten Abschnitts die Spielführung für etwa eine Viertelstunde deutlich übernahm und zu guten Chancen kam. So parierte Gästekeeper Prechtl gegen Frantisek Zazrivec, der Abpraller kam zu Johannes Renner, der jedoch völlig freistehend aus 20 Metern am rechten Pfosten vorbeizielte (28. Minute). Drei Minuten später dann die Trabitzer Führung, die Mihai Avram nach zuvor schönem Spielzug und Flanke von Daniel Tarchila mit gezieltem Kopfstoß ins lange Eck markierte (31.). Sekunden später die Möglichkeit zum 2:0, doch lupfte Frantisek Zazrivec die von Fatih Demir per Kopf verlängerte Kugel alleine vor dem Gäste-Goalie über diesen, aber auch über das Tor. Nach dieser Sturm- und Drangphase lieferten sich die Kontrahenten ein Match auf Augenhöhe, viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägten die Szenerie, "Aufreger" blieben aus.

Nach Wiederbeginn war der Gast aus Neusorg zunächst besser im Spiel und nutzte tatsächlich seine erste richtig gute Offensivaktion nach Abwehrfehler der SpVgg durch Leon Traßl - er traf per strammem Schuß ins rechte untere Eck - zum Ausgleich (59.). Sollte sich das Blatt nun wenden? Nein, denn der Tabellenführer antwortete wütend und stellte fast postwendend den Ein-Tore-Abstand wieder her. Erneut trug sich Mihai Avram in die Torschützenliste ein, als er nach Angriffszug über die rechte Seite nach innen zog und in "Arien Robben-Manier" aus 16 Metern mit links ins linke obere Toreck traf (62.). Acht Minuten später dann die Vorentscheidung: Zunächst setzte Johannes Renner einen direkten Freistoß aus 22 Metern an den Pfosten, beim Versuch den Abpraller zu klären produzierten die Gäste eine "Kerze", Frantisek Zazrivec reagierte am schnellsten und bugsierte das Spielgerät aus kurzer Distanz in die Maschen. Neusorg gab sich in Folge nicht geschlagen, arbeitete unverdrossen weiter an einer Ergebniskorrektur und wäre nach 82 Minuten fast wieder im Spiel gewesen, doch entschärfte SpVgg-Torhüter Wächter einen gefährlichen König-Schuss mit einer Glanzparade. Am Ende stand ein 3:1 für die SpVgg Trabitz auf der Anzeigetafel, welches den direkten Durchmarsch in die Kreisliga immer mehr wahrscheinlich werden lässt.

"Eine erste Halbzeit, die relativ ausgeglichen war, wir hatten uns viel vorgenommen, doch nur wenig umgesetzt. Im zweiten Durchgang war es besser, man hat gemerkt, dass es einfach passt, wenn man schnell und flach spielt und mehr Druck auf den Gegner macht. Wir hatten zwar die Mehrzahl der Chancen schon vor der Pause, nach dem Wechsel war unser Spiel dann einfach mehr auf Kombinationen ausgelegt, am Ende denke ich war der Sieg verdient", so SpVgg-Coach Daniel Käß. Sein Kollege Thomas Baier ergänzte: "Wichtig war, nach dem Ausgleich mit dem frühen 2:1 zu antworten, nach dem 3:1 war der Deckel eigentlich drauf. Neusorg hat auf unsere Fehler gewartet, um die zweiten Bälle zu schnappen, um schnell nach vorne zu spielen, siehe das Tor für den SVN. Doch ist unsere Mannschaft nach dem 1:1 toll zurück gekommen, deshalb sage auch ich, ein verdienter Sieg."

Gästetrainer Patrick Müller sah ein nur bedingt gutes Niveau des Spitzenspiels vor der Pause: "Eine erste Halbzeit, die nicht unbedingt schön anzusehen war. Viele lange Bälle von beiden Seiten, wir wollten eigentlich unser Spiel aufziehen, was nicht funktioniert hat, zudem kamen Unsicherheiten dazu. Das 0:1 aus unserer Sicht war ein schön herausgespieltes Tor, das muss man anerkennen. Nach der Pause sind wir besser reingekommen, erzielten dann durch das 1:1 vom Leon - ein umjubeltes Supertor - den Ausgleich. Doch fast postwendend kassieren wir das 1:2, weil wir einfach zu weit weg waren. Und beim 1:3 haben wir dann geschlafen, das war aus meiner Sicht dann der Knackpunkt, denn ich hatte nach dem 2:1 schon noch Hoffnung, dass wir was erben könnten. Die Chance zum Anschluß war dann schon noch da, als der Heimkeeper gegen den Schuß vom König Chris rettet, aber mehr ging dann nicht mehr. Ob der Sieg verdient oder unverdient war in diesem Spiel, das insgesamt auf keinem hohen Niveau war, sei dahin gestellt. Die Nackenschläge nach dem Ausgleich haben das Ergebnis dann am Ende doch gerecht werden lassen."

Tore: 1:0 Mihai Avram (31.), 1:1 Leon Traßl (59.), 2:1 Mihai Avram (62.), 3:1 Frantisek Zazrivec (70.) - Schiedsrichter: Andre Hönig - Zuschauer: 200