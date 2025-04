Trabitz steht vor größtem Erfolg der Vereinsgeschichte

"Es ist angerichtet", so könnte man vor dem kommenden Heimspiel der SpVgg Trabitz (1./56) gegen die Kreisligareserve aus Auerbach (8./27) sagen. Ein Dreier - es wäre dann der sechzehnte in Folge - würde den Traum war werden lassen: Erstmals in der Geschichte des 1970 gegründeten Vereins würde die SpVgg die "Bühne Kreisliga" betreten. In der Saison 1992/93 stand man schon einmal kurz davor, scheiterte aber in der Relegation. Nach dem Aufstieg aus der A-Klasse, der man viele, viele Jahre angehörte, hat man den Aufenthalt in der Kreisklasse zu einem einjährigen Intermezzo werden lassen und wird in der nächsten Saison der höchsten Spielklasse des Kreises Amberg/Weiden angehören. Natürlich muss das Heimspiel erst gewonnen werden, in Trabitz wird man allerdings von nichts mehr anderem sprechen.