Trabitz startet mit neuem Trainerteam und verjüngtem Kader Die Crew des neuen Trainers Daniel Liermann möchte attraktiven Fußball bieten, dabei stehen die schnelle Integration der Neuzugänge und die Weiterentwicklung des Kaders im Mittelpunkt von Werner Schaupert · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Chefcoach Daniel Liermann (stehend, ganz links), Hauptsponsor und Teamarchitekt Christian Recht (stehend, ganz rechts) sowie Sportlicher Leiter Andreas Neumüller (stehend, Zweiter von rechts) präsentieren die neuen Gesichter im Kader einer verjüngten SpVgg Trabitz. – Foto: Verein

Die SpVgg Trabitz blickt mit großer Vorfreude auf die kommende Kreisliga-Saison. Nach zwei Meisterschaften in Folge und dem Durchmarsch von der A-Klasse bis in die Kreisliga gelang der Mannschaft in der vergangenen Spielzeit auf Anhieb die Vizemeisterschaft. Wie der Verein in einer Pressemitteilung vorm Saisonauftakt informiert, möchten die Verantwortlichen auf diesem Erfolg aufbauen und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft stellen.

Mit Daniel Liermann (51) übernimmt ein neuer Cheftrainer die sportliche Verantwortung. Unterstützt wird er vom ebenfalls neu verpflichteten Fabian Helleder (28), der von der DJK Ammerthal nach Trabitz wechselt und in die Rolle des spielenden Co-Trainers schlüpft. Gemeinsam soll das Trainerteam die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortführen.



Ein Blick auf das veränderte Spieleraufgebot der SpVgg lässt erkennen, dass der Kader unter der Leitung des Sportlichen Leiters Andreas Neumüller (45) und in enger Abstimmung mit Hauptsponsor und Teamarchitekt Christian Recht (44) für die kommende Saison gezielt verstärkt und gleichzeitig deutlich verjüngt wurde. Dabei läge der Fokus insbesondere auf entwicklungsfähigen Spielern, die sowohl sportlich als auch menschlich zur Philosophie der SpVgg Trabitz passen, heißt es in der Vereinsmeldung weiter. So wechseln vom Kreisliga-Konkurrenten SV Grafenwöhr mit Timo Bachmeier (25), Jonas Ertl (24), Joel Albers (19) und Ben Beer (19) gleich vier junge und ambitionierte Spieler nach Trabitz. Mit Benedikt Weber (29) vom Liga-Rivalen SV Kulmain sowie Daniel Tesar (24) vom SV Poppenreuth konnten weitere Neuzugänge verpflichtet werden, die zusätzliche Qualität und Perspektive in die Mannschaft bringen würden.









Der offizielle Trainingsauftakt fand am vergangenen Montag statt. Begrüßt wurden Mannschaft und Trainerteam dabei vom 2. Vorsitzenden Sven Baudler sowie dem 3. Vorsitzenden Peter Jahn, die die Spieler auf die bevorstehenden Herausforderungen einstimmten und die Bedeutung von Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und Vereinsidentität für die neue Saison hervorhoben. In den kommenden Wochen stehen nun intensive Trainingseinheiten, insgesamt fünf Vorbereitungsspiele sowie ein gemeinsames Trainingslager auf dem Programm. Dabei soll die Mannschaft nicht nur sportlich weiterentwickelt, sondern auch als Einheit weiter zusammenwachsen.



Besonders erfreulich sei die Entwicklung im eigenen Nachwuchsbereich, heißt es außerdem. Mit Caleb Vanpelt Aboubakari Kassoum und Luis Salazar (alle 19 Jahre alt) haben gleich drei Spieler aus der eigenen Jugend den Sprung in den Herrenbereich geschafft und unterstreichen damit den eingeschlagenen Weg des Vereins, jungen Talenten eine Perspektive zu bieten.Der offizielle Trainingsauftakt fand am vergangenen Montag statt. Begrüßt wurden Mannschaft und Trainerteam dabei vom 2. Vorsitzenden Sven Baudler sowie dem 3. Vorsitzenden Peter Jahn, die die Spieler auf die bevorstehenden Herausforderungen einstimmten und die Bedeutung von Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und Vereinsidentität für die neue Saison hervorhoben. In den kommenden Wochen stehen nun intensive Trainingseinheiten, insgesamt fünf Vorbereitungsspiele sowie ein gemeinsames Trainingslager auf dem Programm. Dabei soll die Mannschaft nicht nur sportlich weiterentwickelt, sondern auch als Einheit weiter zusammenwachsen.





„Die SpVgg Trabitz geht mit frischem Wind, neuer Energie und einer klaren Philosophie in die Saison 2026/27. Im Mittelpunkt steht die schnelle Integration der Neuzugänge, die Weiterentwicklung des verjüngten Kaders und ein mutiger, attraktiver Fußball, der die Handschrift der Mannschaft tragen soll“, mit diesem Wortlaut schließt die Pressemitteilung.