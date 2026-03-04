Trabitz schnappt Grafenwöhr ein Spielerduo weg Timo Bachmeier und Jonas Ertl schließen sich in der Sommer-Wechselperiode dem ambitionierten Nachbarverein an von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Zwei weitere Sommer-Neuzugänge bei der SpVgg Trabitz: Jonas Ertl (links) und Timo Bachmeier. – Foto: Verein

Bei der hochambitionierten SpVgg Trabitz läuft die Kaderplanung für die neue Spielzeit weiter auf Hochtouren. Hierbei müssen die Verantwortlichen zweigleisig planen, klopft das Team als Tabellenzweiter der Kreisliga Nord doch ans Tor zur Bezirksliga. Angestrebt wird eine Verjüngung des Kaders. Über seine sozialen Kanäle gibt der Verein nun zwei weitere ligaunabhängige Neuzugänge bekannt. Wieder einmal wurde man bei der benachbarten SV Grafenwöhr fündig. Vom direkten Titelkonkurrenten wechseln mit Timo Bachmeier und Jonas Ertl zwei 24-jährige und höherklassig erfahrene Fußballer im Sommer nach Trabitz.

Timo Bachmeier wurde unter anderem von der SpVgg SV Weiden ausgebildet und ist seit der Corona-Saison 2019/21 Teil des Kader der SV Grafenwöhr an. Bei der Sportvereinigung sammelte er bereits reichlich Bezirksliga-Erfahrung und schnupperte in der ersten Saison sogar Landesliga-Luft. Bald erfolgt der erste Vereinswechsel im Erwachsenenbereich. „Timo hat bei seiner bisherigen Station wichtige Erfahrungen gesammelt und sich bewusst dafür entschieden, den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen. Seine Einstellung und sein Profil passen gut zur Ausrichtung unseres Vereins“, teilt die SpVgg Trabitz über ihre Kanäle mit.



Auch der ebenfalls 24-jährige Jonas Ertl spielt seit 2019 für die Grafenwöhrer Herren. Zunächst zwischen der ersten und zweiten Mannschaft pendelnd, avancierte er zur Saison 23/24 zu einem Leistungsträger im Bezirksliga-Aufgebot. In der laufenden Saison steuerte er in zwölf Einsätzen vier Tore und drei Assists bei. „Auch Jonas hat bei seiner bisherigen Station wertvolle Erfahrungen gesammelt und sieht nun den richtigen Zeitpunkt für den nächsten Schritt. Seine Entwicklung und seine Herangehensweise fügen sich gut in das Gesamtbild unseres Vereins ein“, tut Ertls neuer Klub kund. Beide Spieler haben sowohl für die Kreisliga als auch die Bezirksliga zugesagt. „Sie bekannten sich klar zum eingeschlagenen Weg des Vereins und möchten ab Sommer 2026 Teil der weiteren Entwicklung sein.“





Die sportliche Leitung der SpVgg Trabitz zeigt sich überzeugt von den beiden nächsten Neuverpflichtungen. Kaderplaner und Sponsor Christian Recht lässt sich in einer Pressemitteilung des Vereins wie folgt zitieren: „Wir waren sehr schnell auf einer Wellenlänge und haben früh gespürt, dass unsere Vorstellungen und die Ambitionen von Timo und Jonas sehr gut zusammenpassen. Die Gespräche wurden von Beginn an sehr wertschätzend geführt – auch gemeinsam mit unserem sportlichen Leiter Andreas Neumüller. Zudem sind wir davon überzeugt, dass beide auf lange Sicht das Gesicht der Spielvereinigung Trabitz prägen können.“