Trabitz rüstet weiter auf: Zwei Youngsters kommen aus Grafenwöhr

Joel Albers (links) und Ben Beer wechseln im Sommer von Grafenwöhr nach Trabitz. – Foto: SpVgg Trabitz

Zum Zuschauen verdammt war die SpVgg Trabitz am vergangenen Wochenende. Gegner VfB Rothenstadt trat die Auswärtsreise wegen Personalmangels gar nicht erst an. Die Punkte werden der Baier-Elf aller Voraussicht nach am grünen Tisch gutgeschrieben. Nun steuert der aktuelle Tabellendritte der Kreisliga Nord einem richtungsweisenden Oster-Doppelspieltag entgegen. Erst wartet am Gründonnerstag mit Schlusslicht SV Kohlberg eine Pflichtaufgabe, ehe am Ostermontag das Kracher-Derby beim neuen Spitzenreiter SV Grafenwöhr steigt. Dieses Aufeinandertreffen hat nicht nur rein sportlich Brisanz. Die Beziehung der beiden Vereine darf als angespannt bezeichnet werden. Zuletzt kritisierte Turan Bafra, Chefanweiser in Grafenwöhr, öffentlich die Transferpolitik der Trabitzer, die in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Spieler aus Grafenwöhr zu sich lotsten. Vorm Direktduell im Aufstiegskampf gibt die SpVgg zwei weitere Akteure bekannt, die im Sommer die Lager wechseln werden. Mit Joel Albers (19) und Ben Beer (19) verliert die SVG zwei vielversprechende Talente an den Lokalrivalen.

Im Lager der SpVgg Trabitz freut man sich auf zwei interessante Spielertalente, die bisher einen ähnlichen Werdegang vorweisen. Beide wurden unter anderem von der SpVgg SV Weiden ausgebildet. Defensivmann Albers verdiente sich in der Spielzeit 2024/25 als Noch-A-Jugendlicher bei der SV Grafenwöhr erste Sporen im Herrenbereich, absolvierte in der laufenden Saison 19 Kreisligaspiele. Gleiches gilt für Beer, der im Offensivbereich zuhause ist und in seiner ersten „richtigen“ Herrensaison aktuell bei 17 Einsätzen und 3 Toren steht.



„Mit Joel verstärken wir unseren Kader ab Sommer 2026 mit einem Spieler, der trotz seiner erst 19 Jahre bereits viele Spiele im Herrenbereich bestritten hat. Wir sind überzeugt, dass Joel bei uns den nächsten Schritt machen wird – sportlich und persönlich. Charakter, Wille, Teamgeist – mit Ben gewinnen wir einen Spieler, der genau für die Werte steht, die wir bei uns sehen wollen. Trotz seines jungen Alters bringt der 19-jährige bereits Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit, und vor allem die richtige Einstellung, um sich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen“, schreibt die SpVgg Trabitz auf den sozialen Medien zu den beiden Neuverpflichtungen. Vor Kurzem hatte der aufstrebende Dorfklub, der von der A-Klasse in die Kreisliga durchmarschiert ist, mit Timo Bachmeier und Jonas Ertl zwei weitere Sommerneuzugänge vorgestellt, die ebenfalls den Weg von Grafenwöhr nach Trabitz gehen.