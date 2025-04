Trabitz gelingt der direkte Durchmarsch in die Kreisliga

Dass mit dem Aufsteiger in der Kreisklasse zu rechnen sein wird, war vielen schon zu Saisonbeginn klar. Der bisherige Saisonverlauf gab all denen Recht, die die SpVgg zu den Topfavoriten zählten. Aktuell mit 16 Punkten Vorsprung führt man die Tabelle an, eine schon herausragende Leistung. Auch wenn es Stimmen gibt, die die Trabitzer Überlegenheit auf den doch sehr gut bestückten Kader schieben, eine Selbstverständlichkeit war der Saisonverlauf nicht, wie Coach Daniel Käß bekräftigt: "Das war kein Selbstläufer. Wir hatten vor dem Saisonstart eine zusammengewürfelte Mannschaft, die sich das alles hart erarbeitet hat", so der Partner von Trainerkollege Thomas Baier zu den Oberpfalzmedien. Ein Pluspunkt ist sicherlich auch die Erfahrung, die das Trabitzer Aufgebot mitbringt. So befanden sich im die Meisterschaft sichernden Spiel gegen Auerbach II gleich acht Routiniers in der Startelf, die 30 Jahre und oder deutlich älter sind, wie beispielsweise Johannes Renner (35), Maximilian Dippl (37) und Torwart Rene Wächter (35.), die über Landesligaerfahrung verfügen und zu Saisonbeginn von der SV Grafenwöhr gekommen waren.

Doch nicht nur die Mannschaft, sondern das ganze Umfeld mit den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern sorgten dafür, den Verein nach vorne zu bringen und damit den sportlichen Erfolg zu begleiten und zu unterstützen. Und der hat neues Interesse geweckt: So erzählt SpVgg-Vorstand Martin Pepiuk von Leuten, die jahrelang nicht mehr auf dem Trabitzer Fußballplatz gewesen wären. Sie kämen jetzt wieder, denn man würde jetzt ganz anders wahrgenommen werden, wie noch vor fünf Jahren. In Feierlaune wagt der Vereinschef einen kurzen Blick in die Zukunft. Was den zukünftigen Kreisligisten betrifft, würden personelle Veränderungen anstehen. Spieler würden die SpVgg verlassen, gleichzeitig werde man aber auf dem Transfermarkt tätig werden, so Pepiuk. Eine namhafte Neuverpflichtung kann der Kreisklassenmeister bereits vermelden. Mit Ludwig Tannhäuser, aktuell noch in Diensten des SC Luhe-Wildenau, gewinnt man einen erfahrenen Mittelfeldspieler, der sowohl sportlich als auch taktisch wertvolle Impulse setzen könne, wie der Verien vor Kurzem in den Sozialen Medien bekannt gab. Zudem freut man sich, dass ein Leistungsträger und "Leitwolf" der Meistermannschaft an Bord bleibt: Kapitän Johannes Renner wird zwei weitere Jahre das Trabitzer Trikot tragen, die Vertragsverlängerung wurde eingetütet.

Blicken wir noch kurz auf die Ergebnisse des absolvierten 22. Spieltags: Mit dem SV Neusorg (2./43 - 1:0 in Riglasreuth), dem FC Dießfurt (3./40 - 2:1 gegen Upo II/Gebenbach II) und dem SVSW Kemnath (4./39 - 2:0 in Ebnath) haben alle Anwärter auf Platz 2 oder einen punktstarken Platz 3 ihre Matches erfolgreich absolviert und bleiben im Rennen. Im Tabellenkeller dürfen sich der VfB Mantel (9./28 - 1:0 in Pressath) und die SG Seugast/Schlicht II (8./29 - 3:0 gegen Freihung) als Gewinner des Tages fühlen, haben sie doch eine Art Befreiungsschlag gelandet. Dunkel bleiben die Wolken über dem SV Riglasreuth (12./23) und der DJK Ebnath (11./26), die beide zuhause verloren. Neben dem bereits abgestiegenen FC Freihung steht auch die SG Upo II/Gebenbach II vor dem Absturz in die A-Klasse, dann wenn sie am Osterwochenende das Kellerduell gegen die DJK Ebnath verliert.

Im Rückblick die Ansetzungen der Runde 22 in der Kreisklasse West.