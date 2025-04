Trabitz erledigt seine Pflichtaufgabe in Freihung!

Seine „Pflichtaufgabe“ vollbrachte der Meister aus Trabitz in Freihung. Von Anfang an gestalteten die Hausherren das Spiel ebenbürtig und hatten sogar durch eine Großchance die Gelegenheit zur Führung. In Minute 20 schlugen die Gäste dann trotzdem zu und erzielten die 0:1 Führung. Die Gelegenheit zum Ausgleich hatte erneut der FCF, anstatt des Unentschiedens führten die Trabitzer nach einem Konter mit 0:2, das der Halbzeitstand war. Nach Wiederanpfiff war es ein ebenbürtiges Spiel, der frischgebackene Meister konnte trotzdem den Treffer zum 0:3 markieren, das dann auch der Endstand war.

FAZIT: Freihung hat sich trotzdem gegen den Favoriten gut verkauft und fährt nächstes Wochenende nach Immenreuth. Trabitz kann die restlichen Spiele locker angehen und sich schon mal für die Kreisliga warm spielen.