Trabitz bleibt vorn, Auerbach lässt Tremmersdorf abstürzen

"Wann platzt beim TSV Erbendorf der Knoten", hatte FuPa in der Vorschau auf Runde 3 gefragt. Die Antwort folgte prompt: Mit 5:0 gelang der Elf von Benjamin Scheidler (5./4) gegen den TSV Eslarn (9./4) eine Art Befreiungsschlag, der Blick wird nun stetig nach oben gerichtet sein. Schauen wir noch auf die turbulenteste Schlußphase eines Matches der Runde 3, die sahen die Fans in Haidenaab (7./4), wo die Gäste aus "Dumba" (12./3) in Spielminute 89 mit 2:1 in Front gingen, um am Ende - gar in numerischer Überzahl - dennoch mit 2:3 den Kürzeren zu ziehen.

Bin in die Schlußphase hinein musste der einheimische Anhang warten, bis sich der ASV für seine bis dahin engagierte Vorstellung mit einigen guten Möglichkeiten endlich belohnte. Als die Gäste jedoch innerhalb von 120 Sekunden urplötzlich das Blatt wendeten und Haidenaab nach Zeitstrafe auch noch mit einem Mann weniger in die "Overtime" gehen musste, schien das "Unheil" für die Kaufmann-Elf seinen Lauf zu nehmen. Doch die Männer um Pascal Steeger liessen den Kopf nicht hängen und drehten die Partie durch einen Doppelschlag des Kapitäns höchstpersönlich tatsächlich noch in ihre Richtung zum am Ende gerechten ersten Saisonheimsieg.

"Ein aus meiner Sicht verdienter Sieg, auch wenn er aufgrund der späten Tore mit ein wenig Glück verbunden war. Es war heute das Glück des Tüchtigen, würde ich sagen. Zur Halbzeit müssen wir mit zwei Toren Vorsprung führen, die haben wir nicht gemacht. Verpassen auch nach dem 1:0 das 2:0, machen aus das nicht, dementsprechend war dann auch das Glück nötig. Dennoch sieht man eine positive Entwicklung, viel mutiger, viel gefährlicher, so viele Torchancen, wie wir bislang insgesamt noch nicht hatten. Von daher sind wir am richtigen Weg. Freue mich auch für die Spieler, die nach dem späten 1:2 Moral bewiesen. Ich muss damit leben, dass man sagt, der Sieg war glücklich aufgrund der Zeit, wann die Tore gefallen sind. Allerdings wer den gesamten Spielverlauf betrachtet, kommt zur Einsicht, dass der Sieg absolut verdient war aufgrund der größeren Anzahl und auch der hohen Qualität an Einschußmöglichkeiten. Der Erfolg war demnach verdient, tut uns gut, kommt zur rechten Zeit und hilft uns, gestärkt nach Rothenstadt zu fahren, wo wir uns nicht verstecken werden", so ASV-Chefanweiser Michael Kaufmann.

"Wie im Vorbericht schon erwähnt, haben tatsächlich Kleinigkeiten das Spiel entscheiden. Über das ganze Spiel gesehen hatte der ASV schon die klareren Torchancen, die er bis auf kurz vor Schluss nur nicht verwertet hatte. Trotz der Niederlage bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, sie hat bis zum Ende Kampfgeist bewiesen und nur dadurch standen wir auch kurz vor einem Sieg. Letztendlich war es wieder ein Elfmeter, der das Spiel gegen uns gedreht hat. Hier müssen wir cleverer sein, um es gar nicht in diese Situation kommen zu lassen. Die letzten zehn Minuten waren ein auf und ab der Gefühle für alle Beteiligten", so Gästetrainer Andreas Freiberger.

Tore: 1:0 Christian Scherm (73.), 1:1 Yannick Gutte (87.), 1:2 Nico Mühlbauer (89.), 2:2 Pascal Steeger (90,+1/Strafstoß), 3:2 Pascal Steeger (90.+2) - Schiedsrichter: Stephan Völkl - Zuschauer: 222 - Zeitstrafe: Patrick Hörath (90./Haidenaab).