Trabitz bleibt vorn, Auerbach lässt Tremmersdorf abstürzen

Wenn man am Ende weit vorne landen will, dann müssen auch enge oder "dreckige" Siege her, so lautet eine alte Fußballerweisheit. Und die trifft schon am dritten Spieltag für den Aufsteiger SpVgg Trabitz (1./9) zu, der eben eines dieser "engen" Matches beim SV Kulmain (11./3) mit 1:0 für sich entschied und damit seine "Pole" verteidigte. Die beiden schärfsten Verfolger der Elf des Trainerduos Baier/Käß sind mit dem SV 08 Auerbach (2./7 - 3:2 in Tremmersdorf) und der SV Grafenwöhr (3./6 - 2:1 in Kohlberg) nun zwei Teams, die man in dieser Tabellenregion auch erwarten darf. Anders die Lage bei der Engelmann-Truppe aus Tremmersdorf, die findet sich nach der zweiten Niederlage in Folge auf Platz 10 wieder, was keinesfalls ihr Anspruch sein kann.
"Wann platzt beim TSV Erbendorf der Knoten", hatte FuPa in der Vorschau auf Runde 3 gefragt. Die Antwort folgte prompt: Mit 5:0 gelang der Elf von Benjamin Scheidler (5./4) gegen den TSV Eslarn (9./4) eine Art Befreiungsschlag, der Blick wird nun stetig nach oben gerichtet sein. Schauen wir noch auf die turbulenteste Schlußphase eines Matches der Runde 3, die sahen die Fans in Haidenaab (7./4), wo die Gäste aus "Dumba" (12./3) in Spielminute 89 mit 2:1 in Front gingen, um am Ende - gar in numerischer Überzahl - dennoch mit 2:3 den Kürzeren zu ziehen.
Bin in die Schlußphase hinein musste der einheimische Anhang warten, bis sich der ASV für seine bis dahin engagierte Vorstellung mit einigen guten Möglichkeiten endlich belohnte. Als die Gäste jedoch innerhalb von 120 Sekunden urplötzlich das Blatt wendeten und Haidenaab nach Zeitstrafe auch noch mit einem Mann weniger in die "Overtime" gehen musste, schien das "Unheil" für die Kaufmann-Elf seinen Lauf zu nehmen. Doch die Männer um Pascal Steeger liessen den Kopf nicht hängen und drehten die Partie durch einen Doppelschlag des Kapitäns höchstpersönlich tatsächlich noch in ihre Richtung zum am Ende gerechten ersten Saisonheimsieg.
"Ein aus meiner Sicht verdienter Sieg, auch wenn er aufgrund der späten Tore mit ein wenig Glück verbunden war. Es war heute das Glück des Tüchtigen, würde ich sagen. Zur Halbzeit müssen wir mit zwei Toren Vorsprung führen, die haben wir nicht gemacht. Verpassen auch nach dem 1:0 das 2:0, machen aus das nicht, dementsprechend war dann auch das Glück nötig. Dennoch sieht man eine positive Entwicklung, viel mutiger, viel gefährlicher, so viele Torchancen, wie wir bislang insgesamt noch nicht hatten. Von daher sind wir am richtigen Weg. Freue mich auch für die Spieler, die nach dem späten 1:2 Moral bewiesen. Ich muss damit leben, dass man sagt, der Sieg war glücklich aufgrund der Zeit, wann die Tore gefallen sind. Allerdings wer den gesamten Spielverlauf betrachtet, kommt zur Einsicht, dass der Sieg absolut verdient war aufgrund der größeren Anzahl und auch der hohen Qualität an Einschußmöglichkeiten. Der Erfolg war demnach verdient, tut uns gut, kommt zur rechten Zeit und hilft uns, gestärkt nach Rothenstadt zu fahren, wo wir uns nicht verstecken werden", so ASV-Chefanweiser Michael Kaufmann.
"Wie im Vorbericht schon erwähnt, haben tatsächlich Kleinigkeiten das Spiel entscheiden. Über das ganze Spiel gesehen hatte der ASV schon die klareren Torchancen, die er bis auf kurz vor Schluss nur nicht verwertet hatte. Trotz der Niederlage bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, sie hat bis zum Ende Kampfgeist bewiesen und nur dadurch standen wir auch kurz vor einem Sieg. Letztendlich war es wieder ein Elfmeter, der das Spiel gegen uns gedreht hat. Hier müssen wir cleverer sein, um es gar nicht in diese Situation kommen zu lassen. Die letzten zehn Minuten waren ein auf und ab der Gefühle für alle Beteiligten", so Gästetrainer Andreas Freiberger.
Tore: 1:0 Christian Scherm (73.), 1:1 Yannick Gutte (87.), 1:2 Nico Mühlbauer (89.), 2:2 Pascal Steeger (90,+1/Strafstoß), 3:2 Pascal Steeger (90.+2) - Schiedsrichter: Stephan Völkl - Zuschauer: 222 - Zeitstrafe: Patrick Hörath (90./Haidenaab).
"Quo vadis, FC Tremmersdorf" kann man getrost nach dieser Heimniederlage im richtungsweisenden Match gegen den Gast aus der Bergstadt fragen. Spielerisch erneut enttäuschend, kommt der FCT einfach nicht auf Touren. So findet man sich mit erst drei eingefahrenen Zählern in der unteren Region wieder, was man ohne Zweifel nicht erwartet hatte. Die Leistungskurve der Gäste hingegen zeigt weiter nach oben, mit sieben Punkten liegen die Maier-Männer nach drei Partien im Soll.
"Der Spielverlauf und das Ergebnis sind natürlich maximal enttäuschend. Der Gegner hatte mehr Ballbesitz und spielerisch mehr Aktionen, während wir schon fast Angst vor eigenem Ballbesitz hatten. Dementsprechend hatten wir dann auch viel Hektik, wenn wir die Kugel besaßen, hatten viele Fehler in der Vorwärtsbewegung, viele technische Fehler, trafen auch falsche Entscheidungen und produzierten individuelle Fehler, die dem Gegner Tür und Tor öffneten, bzw. ihm die Tore ermöglichten. Es bleibt dabei, wir müssen schnellstmöglich in dieser Saison ankommen, was aktuell aber schwierig ist. Nun, wir fahren jetzt nach Trabitz, da wird es kein Motivationsproblem geben, da muss jeder brennen, um den Bock umzustossen. Das Spiel heute gewinnt Auerbach nicht unverdient, wir machen wohl Tore aus Standards, sind aber momentan wohl nicht in der Lage, spielerisch Akzente zu setzen oder Chancen zu kreieren. Deshalb - wie gesagt - war die Niederlage nicht unverdient", so ein enttäuschter FCT-Coach Björn Engelmann.
"Wir sind gut ins Spiel gekommen und konnten einen der ersten Chancen gleich nutzen. Defensiv haben wir über 90 Minuten wenig zugelassen. Beim sehenswerten Gegentor waren wir nicht gut gestanden. Im Anschluss haben wir uns gegenseitig zumeist im Mittelfeld neutralisiert. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnten wir uns nochmal ein paar Halbchancen erarbeiten. In der 2. Halbzeit waren wir zielstrebiger und genauer im Spiel nach vorne. Natürlich hat uns das erneut frühe Tor geholfen. Großes Kompliment an mein Team, dass nach dem erneuten Gegentor dieses Mal weiter mutig nach vorne gespielt hat. Der Wille, heute als Sieger vom Platz zu gehen, war bei jedem einzelnen spürbar. Aus meiner Sicht war der Sieg absolut verdient", so ein dagegen sehr zufriedener Gästetrainer Dani Maier.
Tore: 0:1 Tim Schmiedl (2.), 1:1 Fabian Diepold (18.), 1:2 Manuel Trenz (47.), 2:2 Patrick Dittner (52.), 2:3 Matthias Förster (72.), 2:4 Cengiz Izmire (82.) - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 255
Drittes Spiel, dritter Sieg für den Aufsteiger, der damit seine Tabellenführung verteidigen konnte, während die Drechsler-Elf erst einmal im hinteren Drittel des Klassements auf der Stelle tritt. Unter dem Strich lag ein Remis für die Heimelf ohne Zweifel im Bereich des Möglichen, am Ende hatte allerdings der Gast - Matthias Braun avancierte dabei durch seine "Bude" kurz vor dem Pausentee zum Matchwinner - die Nase - auch mit dem notwendigen Quäntchen Glück - vorne. Beide Übungsleiter fassen das Spielgeschehen aus ihrer Sicht kurz zusammen:
"Es war ein Spiel, das du nicht verlieren darfst. Ein Punkt wäre das Mindeste gewesen, eigentlich musst du das Ding gewinnen. Aber wie eine alte Fußballerregel besagt, hast du halt, wenn du vorne dran bist, auch das nötige Spielglück. In Halbzeit 1 hielten sich die Spielanteile meiner Meinung nach die Waage, unser Gegner macht dann zum richtigen Zeitpunkt das 0:1, zugegeben hatten wir vor der Pause auch nur wenige Möglichkeiten. In Halbzeit 2 waren wir dann drückend überlegen, schnürten Trabitz in der eigenen Hälfte ein, hatten klar mehr Spielanteile dann. Allerdings hatten wir dabei auch nicht so viele gute Chancen, vielleicht bis auf die von Oleg Skydan, der alleine vor dem Tor steht, aber zu lange wartet. Drei, vier gute Konterchancen hatten wir noch, wo wir einen schlechten ersten Kontakt hatten, den Ball schlecht mitnehmen. In der Schlußphase haben wir dann geöffnet, um zumindest einen Punkt zu holen, da hätte Trabitz vielleicht sogar das 2:0 machen können oder sogar müssen. Wie gesagt, ein Punkt hätte mindestens herausspringen müssen, aber momentan ist uns das Glück noch nicht so hold", so SVK-Coach Oli Drechsler in einer Sprachnachricht für FuPa.
"Speziell für unseren Sportlichen Leiter Andreas Neumüller, der mir als Trainer und dem Sponsor Christian Recht sehr viel Arbeit abnimmt auf und neben dem Platz, war es ein besonderes Spiel, trug er doch lange das Trikot der Kulmainer und war dort auch als Trainer tätig. Grundsätzlich waren wir gut auf die Spielweise des SVK eingestellt. Das 1:0 zur Halbzeit war gerecht. Nach der Halbzeit hatten wir durch diverse Konterchancen die Möglichkeit zum 2:0 oder 3:0, aber dies wäre den Platzherren nicht gerecht geworden, da diese auch Spielanteile hatten", so Gästetrainer Thomas Baier.
Tor: 0:1 Matthias Braun (41.) - Schiedsrichter: Sophie Gleißner - Zuschauer: 200
Zu einem nie gefährdeten und klaren Heimsieg kam der TSV Erbendorf am Freitagabend gegen die Gäste aus Eslarn. Die Heimelf legte dabei los wie die Feuerwehr, hatte in den ersten Minuten gleich mehrere hochkarätige Torchancen und nutzte eine davon durch Sandro Hösl zum 1:0. Nach der frühen Führung schaltete der TSV einen Gang zurück, verwaltete bis zur Halbzeit zunächst das Ergebnis und hatte dabei den Gegner jederzeit im Griff.
Nach dem Seitenwechsel agierte man dann wieder deutlich zielstrebiger und bereits in der 48 Minute gelang Jonas Neumann nach mustergültiger Vorarbeit durch Sandro Hösl das 2:0. Eslarn hatte in der Folge nicht mehr viel zu bestellen und konnte die bombenfest stehende TSV-Abwehr nur bei der ein oder anderen Standardsituation etwas in Verlegenheit bringen. Mit einem Doppelpack von Spielertrainer Benny Scheidler, der jeweils bei einer Ecke mit aufrückte und einmal per Kopf und einmal per Flachschuß traf, war das Spiel dan schließlich entschieden. Nachwuchsspieler Jonas Hruschka war es schließlich vorbehalten, mit einem Kopfball nach schöner Flanke von Dominik Hey den Endstand herzustellen. (Quelle: Spielbericht TSV Erbendorf)
"Für unsere Mannschaft war das heutige Spiel gegen Eslarn eine Art kleiner Befreiungsschlag. Nachdem wir früh durch Sandro Hösl in Führung gegangen sind, hat man gemerkt das die Jungs von Minute zu Minute mehr Sicherheit bekommen haben. Das einzige was gefehlt hat, war das zweite Tor in der ersten Hälfte nachzulegen. In Halbzeit 2 war von Eslarn nicht mehr viel zu sehen und wir haben die weiteren Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt. Besonders freut es mich, dass sich unsere beiden Youngster Jonas Hruschka und Jonas Hermann in die Torschützenliste eintragen konnten. Kompliment an die gesamte Mannschaft, die heute einen hervorragenden Job gemacht hat. Unterm Strich ein auch in dieser Höhe absoluter verdienter und überzeugender Sieg heute! Darauf lässt sich aufbauen für die kommenden Aufgaben", so TSV-Spielercoach und Doppeltorschütze Benny Scheidler.
"Wir sind denkbar schlecht gestartet und mussten gleich in den ersten Minuten den Rückstand hinnehmen. In der Folge bis zum Halbzeitpfiff kamen wir immer besser ins Spiel und hatten durchaus die Chance zum Ausgleich. Nach dem Wechsel waren wir dann immer einen Schritt zu langsam und irgendwie nicht bei der Sache. Erbendorf hat das eiskalt ausgenutzt und das Ergebnis auf 0:3 hochgeschraubt. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin, Erbendorf hat klug weitergespielt und konnte dann das Ergebnis auf 5:0 stellen. Eine verdiente Niederlage für uns", so das Resümee von Gästespielertrainer Peter Rackl.
Tore: 1:0 Sandro Hösl (3.), 2:0 Jonas Hermann (50.), 3:0 und 4:0 Benjamin Scheidler (57./67.), 5:0 Jonas Hruschka (80.) - Schiedsrichter: David Schatz - Zuschauer: 150
Der zweite Tagestreffer von Fabian Höcht schien die Partie für den TSV Reuth nach knapp einer Stunde schon vorentschieden zu haben. Dabei hatten die Gäste im ersten Spielabschnitt die Zügel auch fest im Griff. Als SCE-Kapitän Julius Richter allerdings nur zwei Zeigerumdrehungen später auf 1:3 verkürzte, keimte beim Gastgeber wieder Hoffnung auf. Manuel Zeitler - ebenfalls an diesem Nachmittag Doppeltorschütze - machte mit seiner "Bude" in der Schlußphase dann endgültig den Deckel auf den ersten Saisondreier des Trainerduos Bächer/Wildenauer.
"Der erste Sieg in der neuen Saison ist perfekt. Man merkte unserer Mannschaft an, dass sie unbedingt als Sieger vom Platz gehen wollte. Ab der ersten Minute spielten wir kontrolliert unsere Angriffe und sind verdient zur Pause mit 2:0 in Führung gegangen. Nach der Pause haben wir den Gastgeber vermehrt wieder ins Spiel kommen lassen, dies gilt es in Zukunft besser und souveräner zu gestalten. Über die 90 Minuten gesehen haben wir verdient gewonnen und darauf lässt sich aufbauen", so Gästespielertrainer Tom Wildenauer.
Tore: 0:1 Fabian Höcht (7.), 0:2 Dominik Hansbauer (38.), 0:3 Fabian Höcht (57.), 1:3 Julius Richter (59.), 1:4 Manuel Zeitler (82.), 2:4 Julius Richter (87.), 2:5 Manuel Zeitler (90.+4) - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 105
Auch wenn der Ausgleich für die Weidener Vorstädter erst spät fiel, am Ende stand ein ohne Zweifel glücklicher Punkt für den Gastgeber. Denn der VfB hatte über weite Strecken die Zügel fest in der Hand, verpasste es nur, seine Dominanz in Zählbares zu verwandeln. Nach früher Führung für die Boztepe-Elf wendete Felix Kaufmann per Doppelschlag kurz vor und kurz nach der Pause zunächst das Blatt. Sieben Zeigerumdrehungen vor Beginn der sechsminütigen Nachspielzeit stellte der 19jährige Neuzugang Illia Podhornyi schließlich den Gleichstand für die Gäste her, der bis zum Schlußpfiff seine Gültigkeit behalten sollte.
FCV-Coach Peter Schramm hat FuPa nun darum gebeten, aus ihm wichtigen Gründen eine sehr ausführliche Stellungnahme nach dieser Partie abgeben zu dürfen:
"Das Unentschieden war glücklich für uns, da Rothenstadt besser war. Da gibt es keine zwei Meinungen. Um das Ergebnis aber einzuordnen, möchte ich etwas loswerden. Es wird ja ständig diskutiert wie sehr die Trainer in der Liga über Ausfälle jammern. Bei uns haben heute mit Heindl, Fastenmeier, Fischer, Scharf (alle kommen frühestens im Winter zurück), Pittner (letzte Saison alle Spiele gespielt), Barthelmann (letzte Saison dritter der Torschützenliste und heuer noch kein Spiel gemacht), Kahouli, Lang und Biersack insgesamt also neun Spieler gefehlt. Wer sich in der Kreisliga ein bißchen auskennt, weiß was, da an Qualität fehlt. Dafür spielten bei uns heute, bis auf einen, nur Eigengewächse, die seit sie Kinder waren, bei uns im Verein spielen. Die Jungs wurden aber nicht in irgendeinem NLZ ausgebildet, sondern spielen bei uns in der untersten Jugendliga. Sieben von den Jungs, die heute gespielt haben, spielen fast ausschließlich in unserer Zweiten in der A-Klasse.
Nun, wir können und wollen keinen Michael Jonczy verpflichten, weil das nicht unserer Philosophie entspricht. Und dann muss ich mir vom Gegner sagen lassen, was wir für einen beschissenen Fußball spielen. Wie gesagt, Rothenstadt war fußballerisch klar besser und hatte die besseren und auch deutlich mehr Torchancen. Für uns war dieses Unentschieden heute ein kleiner Sieg gegen einen wirklich starken Gegner. Ich war letzte Woche schon stolz auf meine Mannschaft und bin es heute nochmal, weil jeder einzelne sein Herz auf dem Platz gelassen hat und versucht hat, einem spielerisch überlegenen Gegner Paroli zu bieten. Und genau so werden wir auch in Zukunft weitermachen. Rothenstadt wünsche ich eine gute Saison. Sie werden am Ende sicher oben dabei sein. Da bin ich mir relativ sicher", so der Vorbacher Chefanweiser.
"Die Chance war da, dieses Spiel früher zu entscheiden. Wir haben es verpasst, nach der Führung nachzulegen. Wie oft beschrieben, ist es eine sehr ausgeglichene Liga, wo die Ergebnisse sehr knapp ausgehen. Dementsprechend müssen wir jede Partie mit absoluter Entschlossenheit und mit der nötigen Vorbereitung angehen, um regelmäßig zu punkten. Auch wenn wir relativ spät den Ausgleich erzielt haben, war gemessen an Spielanteilen und Torchancen definitiv mehr drin für uns", so Gästetrainer Hakan Boztepe.
Tore: 0:1 Dominik Prem (14.), 1:1 und 2:1 Felix Kaufmann (40./47.), 2:2 Ilia Podhornyi (83.) - Schiedsrichter: Heiko Hoffmann - Zuschauer: 180
Obwohl die Gäste aus der Garnisonsstadt über weite Strecken keineswegs ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und obwohl die Heimelf eine starke Vorstellung gegen einen der Anwärter auf ganz vordere Plätze bot, nahm die Sportvereinigung am Ende den vollen Ertrag mit. Einzig die mangelhafte Chancenverwertung muss sich die Emmerich-Elf vorwerfen lassen, sie verhinderte zumindest einen Teilerfolg, den der SVK für sein Engagement schon verdient gehabt hätte.
"Schade, dass wir uns für unsere Leistung nicht wenigstens mit einem Unentschieden belohnt haben. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und hätten aufgrund der Vielzahl an hundertprozentigen Torchancen mit etwas Glück sogar gewinnen können. Nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz auf mein Team. Wir fahren mit erhobenem Haupt zum nächsten Auswärtsspiel nach Auerbach", so Lukas Emmerich, Trainer der Grün-Schwarzen.
"Fußball ist ein Ergebnissport, das hatte ich ja vor zwei Wochen schon einmal erwähnt. Und nun war das Glück heute mal auf unserer Seite. Ehrlich, ich bin trotz des Sieges maßlos enttäuscht über die Leistung meiner Mannschaft, wir haben heute nahezu alle wichtigen Tugenden vermissen lassen. So hab ich mich beim gegnerischen Trainer tatsächlich entschuldigt dafür, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ein Punkt hätte sich Kohlberg mindestens verdient gehabt, den wir haben grottig Fußball gespielt. Am Ende heißt es Mund abputzen, die drei Punkte mitnehmen und gegen Vorbach kommendes Wochenende vieles besser machen. Dem SV Kohlberg wünsche ich alles Gute, er wird seine Punkte holen", so Gästetrainer Bobby Bafra.
Tore: 0:1 Joel Albers (6.), 1:1 Louis Kick (19.), 1:2 Denis Kabaklar (50.) - Schiedsrichter: Ludwig Held - Zuschauer: 120