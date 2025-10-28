Traber dreht 0:2, Neukölln top - Delay droht Punkteabzug

Die Aufstiegsanwärter liefern: Neukölln gewinnt klar gegen Heinersdorf, Marienfelde II bleibt dran und der VfB 1911 feiert ein halbes Dutzend. Delay Sports triumphiert 6:2 in Spandau – wegen Fehler im Spielbericht droht ein Drei-Punkte-Abzug, der den Influencer-Klub mitten ins Tabellenmittelfeld drücken könnte. Unten stecken Stern Britz (0 Punkte), Wilhelmsruh und Grünau tief im Schlamassel. Alle Partien in der BZL-Staffel 2 in der Nachschau vom 8.Spieltag:
Der Favorit stellt schnell die Weichen: Schmidt trifft früh und legt noch vor der Pause nach. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöht Kühn – Marienfelde II bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Neukölln.
Viele Unterbrechungen, wenig Risiko: Beide Teams neutralisieren sich weitgehend. Wittenau sammelt einen Zähler im Abstiegskampf, Bosna behauptet das gute Tabellenmittelfeld.
Schlusslicht Britz führt durch Schneider und baut kurz nach dem Wechsel durch Hirik sogar aus. Dann der Traber-Sturmlauf: Innerhalb einer knappen Viertelstunde treffen Karaj, Aslan und Kecici – Mariendorf dreht das 0:2 komplett. Britz bleibt ohne Punkte.
Der SCC startet perfekt durch Mueller. Nach der Pause dreht Lübars das Spiel: Longardt stellt auf 1:1, Bartschek besorgt die Führung, Mbah entscheidet – wichtiger Auswärtssieg für die Grün-Weißen im oberen Mittelfeld.
Ein wildes Spiel mit klarer Delay-Antwort: Friede trifft sofort, Ghasemi-Nobakht gleicht aus und Dzeladin dreht die Partie – Veritas führt kurzzeitig. Schlitt gleicht aus, Friede schnürt noch vor der Pause einen Doppelpack zur 4:2-Führung. Nach dem Wechsel erhöhen Brossmann und erneut Friede. Trotz Gala: Veritas legt Protest ein. Delay droht ein Drei-Punkte-Abzug. Das Team von Kevin Pannewitz soll falsche Angaben im Spielberichtsbogen gemacht haben
Spitzenreiter Neukölln spielt seine Klasse aus: Bärenfeldt trifft doppelt, Etemi erhöht noch vor dem Seitenwechsel. Nach kontrollierter zweiter Hälfte setzt Gerlach den Schlusspunkt. GW bleibt Tabellenführer.
Der VfB dominiert: Kurz vor der Pause trifft Gillmeister, nach dem Wechsel erhöhen Devakov und Schmidt binnen weniger Minuten. Gillmeister legt nach, ein Eigentor von Schilf und der späte Abschluss von Hiller besiegeln das 0:6. Der VfB festigt Rang drei, Wilhelmsruh bleibt tief unten.
Grünau legt früh durch Schneidereit vor, doch der TSC antwortet noch im ersten Durchgang mit Heydorn zum Ausgleich. Nach der Pause bringt Heydorn die Gastgeber in Führung, Mittermüller kontert prompt – nur Sekunden später schnürt Heydorn seinen Dreierpack zum 3:2. Yilmaz legt nach, Tretow macht spät alles klar. Für Grünau wird es im Tabellenkeller enger.
