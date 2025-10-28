 2025-10-28T14:00:10.282Z

Ligabericht
Traber (in grün) in Aktion gegen Delay (weiss)
Traber (in grün) in Aktion gegen Delay (weiss) – Foto: Frank Arlinghaus

Traber dreht 0:2, Neukölln top - Delay droht Punkteabzug

Bezirksliga-Staffel 2: Alle Partien des 8.Spieltag in der Nachschau

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Die Aufstiegsanwärter liefern: Neukölln gewinnt klar gegen Heinersdorf, Marienfelde II bleibt dran und der VfB 1911 feiert ein halbes Dutzend. Delay Sports triumphiert 6:2 in Spandau – wegen Fehler im Spielbericht droht ein Drei-Punkte-Abzug, der den Influencer-Klub mitten ins Tabellenmittelfeld drücken könnte. Unten stecken Stern Britz (0 Punkte), Wilhelmsruh und Grünau tief im Schlamassel. Alle Partien in der BZL-Staffel 2 in der Nachschau vom 8.Spieltag:

So., 26.10.2025, 10:45 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
0
3
Abpfiff

Der Favorit stellt schnell die Weichen: Schmidt trifft früh und legt noch vor der Pause nach. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöht Kühn – Marienfelde II bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Neukölln.

So., 26.10.2025, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
0
0
Abpfiff

Viele Unterbrechungen, wenig Risiko: Beide Teams neutralisieren sich weitgehend. Wittenau sammelt einen Zähler im Abstiegskampf, Bosna behauptet das gute Tabellenmittelfeld.

So., 26.10.2025, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
3
2
Abpfiff

Schlusslicht Britz führt durch Schneider und baut kurz nach dem Wechsel durch Hirik sogar aus. Dann der Traber-Sturmlauf: Innerhalb einer knappen Viertelstunde treffen Karaj, Aslan und Kecici – Mariendorf dreht das 0:2 komplett. Britz bleibt ohne Punkte.

So., 26.10.2025, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
1
3
Abpfiff

Der SCC startet perfekt durch Mueller. Nach der Pause dreht Lübars das Spiel: Longardt stellt auf 1:1, Bartschek besorgt die Führung, Mbah entscheidet – wichtiger Auswärtssieg für die Grün-Weißen im oberen Mittelfeld.

So., 26.10.2025, 12:00 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
2
6
+Video

Ein wildes Spiel mit klarer Delay-Antwort: Friede trifft sofort, Ghasemi-Nobakht gleicht aus und Dzeladin dreht die Partie – Veritas führt kurzzeitig. Schlitt gleicht aus, Friede schnürt noch vor der Pause einen Doppelpack zur 4:2-Führung. Nach dem Wechsel erhöhen Brossmann und erneut Friede. Trotz Gala: Veritas legt Protest ein. Delay droht ein Drei-Punkte-Abzug. Das Team von Kevin Pannewitz soll falsche Angaben im Spielberichtsbogen gemacht haben

– Foto: Olaf Kapell

So., 26.10.2025, 12:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
4
0
Abpfiff

Spitzenreiter Neukölln spielt seine Klasse aus: Bärenfeldt trifft doppelt, Etemi erhöht noch vor dem Seitenwechsel. Nach kontrollierter zweiter Hälfte setzt Gerlach den Schlusspunkt. GW bleibt Tabellenführer.

So., 26.10.2025, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
0
6
Abpfiff

Der VfB dominiert: Kurz vor der Pause trifft Gillmeister, nach dem Wechsel erhöhen Devakov und Schmidt binnen weniger Minuten. Gillmeister legt nach, ein Eigentor von Schilf und der späte Abschluss von Hiller besiegeln das 0:6. Der VfB festigt Rang drei, Wilhelmsruh bleibt tief unten.

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
5
2
Abpfiff

Grünau legt früh durch Schneidereit vor, doch der TSC antwortet noch im ersten Durchgang mit Heydorn zum Ausgleich. Nach der Pause bringt Heydorn die Gastgeber in Führung, Mittermüller kontert prompt – nur Sekunden später schnürt Heydorn seinen Dreierpack zum 3:2. Yilmaz legt nach, Tretow macht spät alles klar. Für Grünau wird es im Tabellenkeller enger.

___________________________________________________________________________________________________

Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2

Aufrufe: 028.10.2025, 17:00 Uhr
farAutor