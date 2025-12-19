– Foto: Imago Images

Touratzidis verlässt den SC Wiedenbrück

Nach nur sechs Monaten: Dimitrios Touratzidis verlässt den SC Wiedenbrück Der SC Wiedenbrück und Dimitrios Touratzidis gehen künftig getrennte Wege. Wie der West-Regionalligist bereits vor einigen Tagen in einer Pressemitteilung bekanntgab, wurde der bis zum 30. Juni 2026 gültige Vertrag mit dem 28-jährigen Mittelstürmer vorzeitig im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Touratzidis kehrt in seine griechische Heimat zurück, ein neuer Verein steht bislang nicht fest.

Der Angreifer war im Sommer vom Ligakonkurrenten FC Gütersloh nach Wiedenbrück gewechselt. FuPa hatte bereits im Mai exklusiv über den Transfer berichtet. Damals hieß es, dass sowohl Dimitrios Touratzidis (damals 27, FC Gütersloh) als auch Marlon Lakämper (SC Paderborn 07 II) beim SC Wiedenbrück einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hätten – mit der Perspektive, in der kommenden Saison eine größere Rolle einzunehmen. Unter Trainer Sascha Mölders kam Touratzidis in der laufenden Regionalliga-West-Saison in zehn Pflichtspielen für die Schwarz-Blauen zum Einsatz, blieb dabei jedoch ohne Torbeteiligung.