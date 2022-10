Touratzidis schießt Beeck an die Spitze Mittelrheinliga: Der FC Wegberg-Beeck hat die Tabellenführung zurückerobert.

Der FC Wegberg-Beeck ist zurück an der Spitze der Mittelrheinliga, schließt die Englische Woche erfolgreich mit einem 3:1 (0:0) Auswärtssieg beim FC Pesch ab. Die zwei Pleiten zuvor – 0:1 in der Vorwoche in Königsdorf, und 1:2 am Mittwoch im Pokal gegen Glesch-Paffendorf – sind also wohl vergessen. „Der Sieg ist hochverdient“, meint denn auch Beecks Trainer Mark Zeh. Vor der Pause gar nicht zufrieden war er aber mit der schwachen Chancenverwertung seiner Schützlinge. „Schon da hätten wir eigentlich klar führen können, ja eigentlich müssen“, so der Coach weiter.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff von Schiri Dominik Mynarek war es dann endlich geschafft, war den favorisierten Beeckern die Führung gelungen. Aus kurzer Distanz drückte Dimitrios Touratzidis den Ball über die Torlinie, es hieß 1:0. In der Folge verpasste es Beeck dann aber, den Sack frühzeitig zumachen, das 2:0 oder sogar das durchaus mögliche 3:0 nachzulegen. FC Pesch, spielerisch den Schwarz-Roten deutlich unterlegen, witterte seine Chance, und gleich die erste zwingende Möglichkeit in der 70. Minute wurde auch genutzt. Nach der ersten Ecke des Spiel für die Gastgeber lag der Ball plötzlich im Beecker Tor. Iskender Papazoglu erwischte die Hintermannschaft der Gäste samt Keeper Stefan Zabel auf dem falschen Fuß und traf zum 1:1-Ausgleich.