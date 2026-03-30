Tottenham setzt Igor Tudor nach nur 44 Tagen vor die Tür

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Was als Rettungsmission geplant war, endete in einem sportlichen Totalschaden. Am Sonntagnachmittag gab Tottenham Hotspur die „einvernehmliche Trennung“ von Igor Tudor bekannt. Der 47-jährige Kroate, der erst Mitte Februar die Nachfolge von Thomas Frank angetreten hatte, hinterlässt einen Trümmerhaufen. In nur sieben Pflichtspielen unter seiner Regie kassierte das Team fünf Niederlagen.

Der bittere Tiefpunkt gegen Nottingham

Den Fangschuss für Tudors kurze Ära lieferte die 0:3-Heimpleite gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Nottingham Forest vor der Länderspielpause. Die Spurs, die eigentlich den Anspruch haben, in der Champions League zu spielen, rutschten durch dieses Ergebnis auf den 17. Tabellenplatz ab – lediglich ein mickriger Punkt trennt den Verein noch von den Abstiegsrängen.

Neben der sportlichen Misere sorgte Tudor auch intern für Kopfschütteln. Unvergessen bleibt seine harte Entscheidung im Champions-League-Achtelfinale gegen Atlético Madrid, als er den jungen Ersatztorhüter Antonin Kinský bereits in der 17. Minute nach zwei Fehlern auswechselte. Experten wie Peter Schmeichel kritisierten Tudor scharf und warfen ihm vor, die Karriere des Talents öffentlich „zerstört“ zu haben.