Tottenham Hotspur entlässt Thomas Frank

– Foto: Getty Images

Sieglos-Serie: Die Spurs blieben zuletzt acht Ligaspiele in Folge ohne Sieg – die schlechteste Bilanz seit dem Jahr 2008.

Was im Sommer 2025 als Aufbruch unter dem taktisch versierten Dänen begann, endete in einem statistischen Albtraum. Frank, der als Nachfolger von Ange Postecoglou eine neue Ära prägen sollte, hinterlässt einen Trümmerhaufen in der Premier League:

Tabellenregion: Mit nur 29 Punkten aus 26 Spielen rangiert der Klub auf einem beschämenden 16. Platz, nur fünf Punkte vor den Abstiegsrängen.

Das Paradoxon dieser Saison bleibt das Abschneiden in Europa. Während Tottenham in der Premier League ums Überleben kämpft, marschierte das Team in der Champions League souverän durch die Gruppenphase und steht im Achtelfinale. Doch der Vorstand um den Vorsitzenden Daniel Levy sah die Existenz des Klubs im Oberhaus gefährdet.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte der Verein:

„Wir waren entschlossen, Thomas die Zeit und Unterstützung zu geben, um gemeinsam für die Zukunft zu bauen. Ergebnisse und Leistungen haben den Vorstand jedoch zu dem Schluss geführt, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist.“