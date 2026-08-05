Totopokal Zugspitz-Nordgruppe: Zweimal das Duell David gegen Goliath

Der SV Althegnenberg (in Rot) im Spiel gegen den TSV Moorenweis (grüne Trikots). – Foto: Maximilian Merkl

In den Nordgruppen-Halbfinals des Totopokals sind die Rollen klar verteilt. Trotzdem rechnen sich die Außenseiter Chancen aus.

Im Halbfinale des Totopokals der Spielgruppe Nord trifft der SV Althegnenberg am Mittwoch auf den SC Unterpfaffenhofen. Im zweiten Duell empfängt der FC Emmering den TSV Gilching. Beide Partien werden um 18.30 Uhr angepfiffen.

Der A-Klassist aus Althegnenberg hat bereits bewiesen, dass er sich vor höherklassigen Gegnern nicht verstecken muss. Vor einer Woche warf die Mannschaft von Trainer Marco Errichetti Bezirksliga-Aufsteiger TSV Moorenweis im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Auch im Spiel um Platz drei des Sparkassenpokals unterlag der SVA erst vom Punkt.

Pokalschreck mit Personalsorgen

Gegen Unterpfaffenhofen sieht Errichetti seine Mannschaft dennoch als klaren Außenseiter. „Unser Kader ist noch stärker ausgedünnt als im Spiel gegen Moorenweis“, sagte der Trainer. Die halbe Mannschaft sei im Urlaub, zudem müsse ein Spieler zur Berufsfeuerwehr. „Wir sind zwar eine Pokalmannschaft, aber diesmal wird es ganz schwer. Unterpfaffenhofen hat unseren Ligafavoriten Stockdorf mit 7:1 aus dem Stadion gefegt.“

Der SCU hatte auf dem Weg ins Halbfinale mit Stockdorf kurzen Prozess gemacht. „Wenn wir nach Althegnenberg fahren, wollen wir auch den nächsten Schritt erfolgreich gehen“, sagte Trainer Andreas Zorn. Zugleich betrachtet er die Partie als Vorbereitung auf den Saisonstart. Auch beim SCU fehlen mehrere Urlauber, personelle Probleme erwartet Zorn aber nicht.

Im zweiten Halbfinale sieht Emmerings Trainer Stefan Hebding den Bezirksligisten aus Gilching klar in der Favoritenrolle. „Wir haben nichts zu verlieren, und so werden wir auch auftreten“, versprach er. Wegen weiterer Urlauber muss Hebding seine Mannschaft gegenüber dem Viertelfinale gegen den SC Gröbenzell erneut umbauen. „Aber wir bekommen den Kader schon voll“, sagte der Coach. Emmerings Gegner, die Elf von Trainer Christian Rodenwald, zog über ein schmuckloses 3:0 über den TSV Pentenried ins Halbfinale ein. (Dieter Metzler)