Totopokal: Vier Favoritensiege - und eine satte Überraschung!

"Es war ein Spiel auf ein Tor, der Gegner hat sich hinten eingeigelt", resümiert Matthias Graf, ein am Ende zufrieden wirkender Vilzinger Co-Trainer. Der favorisierte Regionalligist hatte im Pokal-Duell gegen den Süd-Bezirksligisten Thalmassing nichts anbrennen lassen. "Unterm Strich war das heute ein hochverdienter 2:0-Sieg. Für uns war wichtig, dass wir eine Runde weiter kommen - das Wie ist zweitrangig. Der erste Pflichtspielsieg ist somit eingetütet."

In der zweiten ähnlich gearteten Paarung, in der mit dem SV Schwarzhofen ebenfalls ein Süd-Bezirksligist auf einen Regionalligisten aus Bayreuth getroffen ist, bestanden aus ergebnistechnischer Sicht nach 90 Minuten überhaupt keine Zweifel mehr, welches Team hier die Pokal-Hosen anhatte. Satte achtmal brachte die "Oldschdod" das Leder im Kasten der Mannen von SVS-Trainer Adi Götz unter, die es lediglich einmal im Tor des Favoriten klingeln lassen konnten.

Etwas spannender (und durchaus überraschend) verlief die Partie zwischen Landesligist DJK Hain und Bayernligist ATSV Erlangen, in der Letzgenannter im Elfmeterschießen den Kürzen zog. Und auch im oberpfälzischen Etzenricht, wo der heimische SV den Landesliga-Konkurrenten SV Schwandorf-Ettmannsdorf zu Gast hatte, fiel die Entscheidung zugunsten der Elf von Christian Most erst eine Minute vor Schluss: Jeremy Schmidt gelang der "Goldene Treffer" zum 3:2 für die Schwandorfer, die somit ebenfalls in die nächste Runde einziehen.

In Staffelstein unterlag der heimische Bezirksligist dem Bayernligisten aus Neudrossenfeld mit 0:2. In Lohr am Main verlor der unterfränkische Bezirksligist gegen Landesligist TuS Leider relativ klar mit 0:3. Und im Niederbayern-Derby zwischen dem FC Dingolfing und der SpVgg Landshut durfte am Ende die Elf von "Spiele"-Trainer Sebastian Maier jubeln.