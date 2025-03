Totopokal: Verkehrte Welt in Etzenricht – Pfreimder Arbeitssieg

Der SV Etzenricht steht im Pokalfinale! – Foto: Verein

Ohne Glanz zogen die Nord-Bezirksligisten SV Etzenricht und SpVgg Pfreimd am Samstagnachmittag ins Endspiel des Kreispokals ein. Etzenricht gewann sein Heimspiel gegen Ligakonkurrent und Titelverteidiger SV Hahnbach zwar mit 3:0, hatte aber viel Luft nach oben, und Pfreimd mühte sich beim Kreisklassen-Spitzenreiter SG Regental zu einem 1:0-Arbeitssieg. Am 1. Mai dann trifft die Wendl-Elf im Cup-Finale des Spielkreises Amberg/Weiden auf die SV Grafenwöhr. Bastian Lobingers Pfreimder wollen im Cham-Schwandorfer Finale gegen den SV Schwarzhofen den Pokal holen.

Totopokal Amberg/Weiden







Der Titelverteidiger muss die Segel streichen! So deutlich wie es der Endstand auszusagen vermag, verlief das Match allerdings nicht zugunsten des Tabellenführers der Bezirksliga Nord. So erklärte Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl: „Das 3:0 spiegelt meiner Ansicht nach in der Höhe nicht unbedingt den Spielverlauf wider, der Sieg fiel zu hoch aus. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut im Spiel, haben keine Lösungen gefunden. Hahnbach hat uns richtig in die eigene Hälfte gedrückt. Das Tor kam für uns aus dem Nichts, war für uns aber der Dosenöffner, um das Spiel ab dann besser zu gestalten. Allerdings war Hahnbach auch in der zweiten Halbzeit überlegen, wenngleich wir die besseren Möglichkeiten auf das frühere 3:0 hatten. Wir gehen relativ glücklich mit diesem 3:0 nachhause.“





Totopokal Cham/Schwandorf







Ordentlich zittern mussten die Pfreimder beim Kreisklassisten SG Regental, ehe der Pflichtsieg unter Dach und Fach war. Ein Eigentor (35.) musste als Tor des Tages für den Bezirksligisten herhalten. „Generell war es kein gutes Spiel. Kategorie Arbeitssieg. Regental hat gut mitgespielt und auch die ein oder andere Chance gehabt. Unsere Chancenverwertung war ungenügend. Ansonsten sind wir froh, dass wir ins Finale gekommen sind. Jetzt trainieren wir dreimal und dann sind hoffentlich wieder ein paar Kranke und Verletzte für den Ligaauftakt zurück“, hofft SpVgg-Spielercoach Bastian Lobinger mit Blick aufs kommende Wochenende.