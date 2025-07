Totopokal & Tests am Mittwoch: Abbruch in Erlangen - Schwaig weiter

Ein krachender Auftakt in die erste Runde des Bayerischen Totopokals - im wahrsten Sinne des Wortes. Die Partie zwischen dem FSV Erlangen-Bruck und dem FC Coburg musste wegen zweifacher Gewitterunterbrechung schließlich abgebrochen werden. Was sonst noch am Mittwochabend los war? Hier gibt`s die Übersicht:

Bayerischer Totopokal 1. Runde Heute, 18:30 Uhr FSV Erlangen-Bruck FSV Bruck FC Coburg FC Coburg Abgebrochen

Der Sommer legt gerade eine Pause ein - und das bekamen auch die Akteure und Zuschauer in der Erlangen-Bruck zu spüren. Heftige Schauer und Gewitter rollten am Mittwochabend durch Franken. Nach zehn Minuten musste die Partie zum ersten Mal wegen Blitz und Donner unterbrochen werden. Anschließend ging`s nochmal weiter, aber kurz vor der Pause zog wieder ein Gewitter auf und der Himmel öffnete erneut die Schleusen. Der Platz war nun endgültig nicht mehr bespielbar und Schiedsrichter David Kern bracht die Partie ab. Ein Nachholtermin wird in Kürze bekanntgegeben. Heute, 18:30 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 1 2

Bayernliga-Aufsteiger Sportfreunde Schwaig steht als erster Klub in der zweiten Runde des Verbandspokals! Für Türkgücü München ging`s denkbar schlecht los, schon in der 14. Minute musste Dominik Kurija wegen einer Notbremse mit glatt Rot vom Feld. Die Überzahl konnten die Gäste zunächst nicht nutzen, im Gegenteil: Türkgücü ging durch Ivan Martinovic in Führung, allerdings glich Schwaig postwendend aus. Im zweiten Abschnitt drehten dominante Gäste dann die Partie zu ihren Gunsten. Weil die Schwaiger einige Chancen zur Entscheidung liegen ließen, blieb es bis zum Ende spannend. Aber Türkgücü konnte in Unterzahl nicht mehr zurückkommen. >>>Hier geht`s zur kompletten Totopokal-Übersicht! Testpartien



Der FV Illertissen hat einen Dämpfer im Hinblick auf den Pflichtspielstart am Dienstag mit dem Pokalspiel bei der SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf kassiert. Der FVI verlor am Mittwochabend zuhause gegen den württembergischen Oberligisten und Ex-Zweitligisten VfR Aalen mit 1:2. Am Samstag steht für die Illertisser das finale Testspiel gegen den VfB Stuttgart II auf dem Programm.



Zwei verschiedene Halbzeiten sahen die 428 Zuschauer im Hans-Walter-Wild-Stadion. Hälfte eins gehörte der "Oldschdod", die immer wieder früh attackierte und so die Chemnitzer in Verlegenheit brachte. Neuzugang Thomas Winklbauer, der von Unterhaching in der Wagnerstadt gekommen ist, besorgte kurz vor der Pause die verdiente 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel dann ein anderes Bild: Der CFC riss die Partie, die nach einer knappen Stunde wegen eines aufziehendes Gewitters unterbrochen werden musste, an sich und drehte die Partie binnen 120 Sekunden (50./52.). Kurz vor Schluss machten die Himmelblauen aus Sachsen dann mit dem 3:1 alles klar (89.). Für Bayreuth geht`s nun schon am Freitag weiter. Beim Oberpfälzer Bezirksligisten SV Schwarzhofen steht die erste Runde des Verbandspokals auf dem Programm.