Totopokal-Ticket gelöst! Dickes Dingolfinger Ausrufezeichen

Stefan Lemberger und der FC Dingolfing haben am Dienstagabend eine überzeugende Vorstellung gegen den Bayernligisten Schwaig abgeliefert. – Foto: Paul Hofer



Vom Anpfiff weg nahm Dingolfing das Heft des Handelns in die Hand - und die Hausherren erwischten einen Traumstart: Keine 120 Sekunden waren absolviert, da brachte Felix Rem mit einem schönen Flachschuss aus 16 Metern Torentfernung den FCD mit 1:0 in Führung (2.). Damit war der Ton gesetzt, und die Seidl-Elf blieb am Gaspedal. Jannik Bauer erhöhte nach einer Viertelstunde nach eine Kouame-Ecke per Kopf auf 2:0 (16.), Marcel Müller sorgte nach einer halben Stunde nach einem missglückten Schwaiger Rückpass mit seinem Treffer zum 3:0 (30.) schon für die Vorentscheidung, als er den Braten roch, den Keeper umkurvte und einschob.



Nach der Pause legte Jannik Bauer mit seinem zweiten Tor des Tages, erneut per Kopf nach einer Ecke, rasch das 4:0 nach und machte damit den Deckel drauf (54.). Schwaigs Goalgetter Raffael Ascher konnte zwar für die Gäste noch für Ergebiskosmetik sorgen (57.), ansonsten ließen die Dingolfinger aber nicht mehr viel anbrennen. FCD-Coach Thomas Seidl kommentierte nach Abpfiff gewohnt nüchtern und trat auf die Euphoriebremse: "Das Ergebnis ist natürlich top, die Leistung hat ebenfalls gepasst. Allerdings haben bei Schwaig einige Leistungträger nicht gespielt oder sind erst von der Bank gekommen. In der letzten halben Stunde haben die Schwaiger demzufolge schon mächtig Druck entfacht. Aber wir haben gut verteidigt und den deutlichen Vorsprung auch über die Zeit gebracht. Daher können und müssen wir das schon richtig einordnen."