 2026-07-09T13:54:06.091Z

Spielbericht

Totopokal: SG Adlhausen/Langquaid II unterliegt gegen Gastgeber 1:3

von Martin Zeilhofer · Gestern, 23:57 Uhr · 0 Leser

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ZF BKK
Totopokal Ndb. West
SG Weihmichl
SG Adlhausen

Gestern, 14:00 Uhr
SG Weihmichl / Neuhausen
SG Weihmichl / NeuhausenSG Weihmichl
SG Adlhausen / Langquaid
SG Adlhausen / LangquaidSG Adlhausen
3
1
Abpfiff

In der Totopokalgruppe "Weihmichl" bekam es die SG Adlhausen/Langquaid II im Auftaktspiel mit dem Gastgeber SG Weihmichl/Neuhausen zu tun. Der Kreisklassist wurde seiner Favoritenrolle in der halbstündigen Begegnung gerecht und siegte mit 3:1. Nach einem 0:3-Rückstand steckten die Niedermeier-/Telaku-Mannen nicht auf und erzielten durch Nihan Lyutfi den Ehrentreffer.

Nach diesem Erfolg bezwangen die Hausherren auch die SG Attenhofen/Walkertshofen II mit 5:0 und die SG Train/Siegenburg mit 1:0, so dass sie als Gruppensieger in der zweiten Totopokalrunde auf die SG Rottenburg/Oberhatzkofen treffen.

SG Weihmichl / Neuhausen: - Spielertrainer: Christoph Holland - Spielertrainer: Valmir Aljilji
SG Adlhausen / Langquaid: Thomas Pernpeintner - Lorenz Steinberger, Severin Steger, Arijon Zekoli, Maximilian Stummer, Sam Telaku, Elias Klenner, Andreas Marklstorfer, Veit Dürmeier, Nihan Lyutfi, Maximilian Stieber, Daniel Rieger, Simon Scheuerer (C), Tim Schultes, Philipp Mayerhofer, Fabian Telaku - Trainer: Raphael Niedermeier / Sam Telaku
Zuschauer: 30
Tore: 1:0 (9.), 2:0 (14.), 3:0 (23.), 3:1 Nihan Lyutfi (25.)