Totopokal: SG Adlhausen/Langquaid II gleicht in letzter Minute aus

Gegen die SG Train/Siegenburg machten die SGler aus Adlhausen und Langquaid zweimal einen Rückstand wett und holten sich ein wertvolles Remis. Das Team aus dem Hopfenland ging in der 21. Minute durch ihren Torjäger Jonas Leutgeb mit 1:0 in Führung, die der junge Tim Schultes nach einem feinen Vertikalpass wenig später egalisierte. Als die Schmid-Schützlinge nach einem Eigentor in der Nachspielzeit erneut vorne lageen, schien die Partie entschieden, doch das nimmermüde Team um Kapitän Simon Scheuerer schlug noch einmal durch Arijon Zekoli zurück und stellte auf 2:2.

SG Adlhausen / Langquaid: Thomas Pernpeintner - Lorenz Steinberger, Severin Steger, Arijon Zekoli, Maximilian Stummer, Sam Telaku, Elias Klenner, Andreas Marklstorfer, Veit Dürmeier, Nihan Lyutfi, Maximilian Stieber, Daniel Rieger, Simon Scheuerer (C), Tim Schultes, Philipp Mayerhofer, Fabian Telaku - Trainer: Raphael Niedermeier / Sam Telaku