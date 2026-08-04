 2026-08-04T13:27:00.809Z

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Totopokal LIVE: FCI in Memmingen - Landsberg in Aubing

2. Runde des Bayerischen Totopokals

von Sarah Georgi · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg tritt beim Landesligisten SV Aubing an.
Der TSV Landsberg tritt beim Landesligisten SV Aubing an. – Foto: Jonas Baier

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Ingolstadt
FC Memmingen
Buchbach
Eichstätt

Die zweite Runde des Bayerischen Totopokals steht an und zahlreiche oberbayerische Teams sind mit dabei. Am Dienstagabend gastiert der TSV Landsberg beim SV Aubing, während zeitgleich der FC Ingolstadt in Memmingen antritt. Wacker Burghausen reist nach Rosenheim, der TSV 1880 Wasserburg empfängt den TSV Buchbach. Zudem trifft der VfB Eichstätt auf die SpVgg Lam. Die Spiele im Liveticker.

Heute, 18:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Lam
SpVgg LamSpVgg Lam
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
19:00