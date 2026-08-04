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Totopokal LIVE: FCI in Memmingen - Landsberg in Aubing
2. Runde des Bayerischen Totopokals
von Sarah Georgi · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg tritt beim Landesligisten SV Aubing an. – Foto: Jonas Baier
Die zweite Runde des Bayerischen Totopokals steht an und zahlreiche oberbayerische Teams sind mit dabei. Am Dienstagabend gastiert der TSV Landsberg beim SV Aubing, während zeitgleich der FC Ingolstadt in Memmingen antritt. Wacker Burghausen reist nach Rosenheim, der TSV 1880 Wasserburg empfängt den TSV Buchbach. Zudem trifft der VfB Eichstätt auf die SpVgg Lam. Die Spiele im Liveticker.