Totopokal: Landsberg mit Gala-Vorstellung - Buchbach ebenso

Der TSV Landsberg tritt beim Landesligisten SV Aubing an. – Foto: Jonas Baier

Die zweite Runde des Bayerischen Totopokals läuft - mit dabei sind zahlreiche oberbayerische Teams. Am Dienstagabend gastierte der TSV Landsberg beim SV Aubing, während zeitgleich der FC Ingolstadt in Memmingen antrat. Wacker Burghausen reiste nach Rosenheim, der TSV 1880 Wasserburg empfing den TSV Buchbach. Zudem traf der VfB Eichstätt auf die SpVgg Lam. Die Spiele in der Übersicht.

Was für eine Gala vom TSV Landsberg. Der Neu-Regionalligist setzte sich beim Landesligisten SV Aubing klar mit 5:0 durch. Überragender Mann der Partie war Hattricker Halit Yilmaz. Landsberg ging in der fünften Minute durch Daniel Sanchez Ruiz Diaz in Führung, welche Halit Yilmaz prompt ausbaute (7.). Landsberg zeigte sich dominant und Torschütze Yilmaz hatte noch nicht genug vom Tore schießen. Er legte das 3:0 (19.) und 4:0 (28.) nach. Damit war die Partie nach gut 20 Minuten schon gelaufen. Aubing fing sich zwar etwas, aber für einen eigenen Treffer reichte es dennoch nicht. Stattdessen gab es in der zweiten Halbzeit Elfmeter für Landsberg, den Tiziano Mulas verwandelte.

Der FC Ingolstadt hat sich gegen den Regionalligisten FC Memmingen mit 3:0 durchgesetzt. In der 28. Minute brachte Fredrik Carlsen die Schanzer in Führung, welche Lars Lokotsch in der 39. Minute ausbaute. Memmingen hatte vor dem Tor ein Handspiel gesehen, aber reklamierte vergeblich. Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff war es dann Davide Sekulovic (60.), der spätestens mit dem 3:0 alles klarmachte. Damit ist der Drittligist eine Runde weiter, Memmingen ist raus. FC Memmingen – FC Ingolstadt 04 0:3

FC Memmingen: Dominik Dewein, David Remiger (61. Luan Fusaro), Jakob Gräser (75. Luka Petrovic), Rufus Roth (46. Luis Pfaumann), Max Zeller, Lukas Rietzler, Timo Schmidt, Michael Bergmann (72. Dominik Martin), Fabian Lutz, Philipp Kirsamer (46. Maximilian Dolinski), Constantin Kresin - Trainer: Matthias Günes

FC Ingolstadt 04: Markus Ponath, Simon Lorenz, Jonas Scholz, Elias Decker, Keanan Bennetts (69. Linus Rosenlöcher), Emre Gül (78. Lukas Fröde), Frederik Carlsen, Vinko Šapina (46. Sejdo Durakov), Davide Sekulovic (69. Yannick Deichmann), Lars Lokotsch (75. Jong-min Seo), Obed Ugondu - Trainer: Sabrina Wittmann

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 666

Tore: 0:1 Frederik Carlsen (28.), 0:2 Lars Lokotsch (38.), 0:3 Davide Sekulovic (60.)

Enge Kiste zwischen der SpVgg Lam und dem VfB Eichstätt. In der ersten Halbzeit fielen trotz des Zwei-Klassen-Unterschieds keine Tore. Eichstätt brauchte bis zur 63. Minute, als Moritz Gündling dann den VfB in Führung schoss. Diese wurde kurz darauf von Aurel Kuqanaj auf 2:0 ausgebaut (76). Spannend wurde es dann gleich drei Minuten später mit dem Anschlusstreffer durch die SpVgg Lam, für die Luca Schmid traf (77.). Die Begegnung blieb weiter spannend, aber am Ende konnte Eichstätt den Sieg ins Ziel bringen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf die Elf dann noch zum 3:1 durch den kurz zuvor eingewechselten Jonas Perconti (90. +6). SpVgg Lam – VfB Eichstätt 1:3

SpVgg Lam: Maximilian Weber, Daniel Gschwendtner, Luca Schmid, Matthias Müller (62. Simon Loderbauer), Tim Geiger, Tobias Adam (76. Benjamin Tolks), Lukas Pritzl, Franz-Xaver Wendl, Jonas Wittenzellner (76. Tim Welter), Markus Koller, David Iglhaut (62. Niklas Maimer) - Trainer: Lorenz Kowalski

VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Florian Lamprecht (63. Edis Bakic), Johannes Mayer (46. Jens Schüler), Bastian Bösl, Elias Herger, Daniel Spies, Jonathan Grimm, Jonas Winkler (46. Moritz Gündling), Timo Meixner, Aurel Kuqanaj (90. Jonas Perconti), Leon Peric (46. Markus Lohner) - Trainer: Michael Wittmann

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 310

Tore: 0:1 Moritz Gündling (55.), 0:2 Aurel Kuqanaj (64.), 1:2 Luca Schmid (77.), 1:3 Jonas Perconti (90.+6)

Der SV Wacker Burghausen setzte sich beim TSV 1860 Rosenheim mit 2:0 durch. In der zwölften Minute brachte Konstantin Gertig Burghausen in Führung. Lange blieb es bei dem engen Zwischenstand und Rosenheim versuchte alles, doch der Heim-Elf gelang kein Treffer. Am Ende gelang den Gästen dann noch das 2:0 in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den eingewechselten Moritz Leitner.