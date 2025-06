Totopokal Kreis Ost: Nur sieben Bezirksligisten nehmen teil

Turnier in Dorfbach

Spiel 1 am 3. Juli um 19 Uhr: DJK-SV Dorfbach - DJK-FC Neustift

Spiel 2 am 4. Juli um 19 Uhr: ASV Ortenburg - FC Unteriglbach

Finale am 6. Juli um 16 Uhr: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2



Turnier in Kirchberg v. W. (5. Juli ab 16 Uhr)

DJK-SV Kirchberg v. W., DJK Haselbach, SV Aicha v. W., SV Neukirchen v. W.



Turnier in Rotthalmünster (5. Juli ab 14 Uhr)

TSV Rotthalmünster, TSV Kößlarn, SG Hartkirchen / Pocking, STV Ering



Turnier in Karpfham (5. Juli ab 16:30 Uhr)

TSV Karpfham, DJK Jägerwirth, RSV Walchsing, SG Ruhstorf / Indling



Turnier beim VfB Passau Grubweg (6. Juli ab 14 Uhr)

VfB Passau Grubweg, FC Windorf, Eintracht Passau, SG Breitenberg / Sonnen



Turnier in Neukirchen-Steinburg (6. Juli ab 14 Uhr)

SV Neukirchen-Steinburg, WSV St. Englmar, SG Degernbach / Hunderdorf, SV Schwarzach



Turnier in Mitterfels (13. Juli ab 14 Uhr)

SG Haselbach / Mitterfels, ASV Steinach, RSV Parkstetten



Turnier in Aicha/Donau (5. Juli ab 14 Uhr)

SpVgg Aicha, SV Irlbach, FC Alkofen



Turnier in Spiegelau (5. Juli ab 14 Uhr)

TSV Spiegelau, SV Riedlhütte, SV Röhrnbach, SpVgg Oberkreuzberg



Turnier in Allersdorf (28. Juni ab 14:30 Uhr)

SpVgg Allersdorf-Kirchaitnach, SV Kollnburg, SV Prackenbach, 1. FC Viechtach



Turnier in Brandten (5. Juli ab 14 Uhr)

SpVgg Brandten, TSV Frauenau, SpVgg Schweinhütt, SG Lindberg II / Rabenstein I



Turnier in Zwieselau (5. Juli ab 14 Uhr)

SpVgg Zwieselau, SV Habischried, SV 22 Zwiesel, TSV Regen





Einzelspiele

SpVgg Pleinting - FC Schalding (4. Juli, 19 Uhr)

SV Ascha - SV Konzell (13. Juli, 14 Uhr)

FC Alburg - RSV Ittling (5. Juli, 15 Uhr)

SV Schwanenkirchen - SV Wallerfing (4. Juli, 19 Uhr)

DJK-SSV Innernzell - SV Hohenau (5. Juli, 15 Uhr)

DJK-SV Böhmzwiesel - DJK-SG Schönbrunn (6. Juli, 15 Uhr)

TSV Bodenmais - SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag (4. Juli, 19 Uhr)





Freilose haben der FC Aunkirchen, TSV Metten, SV Haibach, BC Außernzell, FC Deggendorf und die SpVgg Teisnach.







Das 1/16-Finale findet am 30. Juli (18:30 Uhr) statt

Sieger Turnier Kirchberg v. W. - SV Hutthurm

Sieger Turnier Dorfbach - SV Hofkirchen

Sieger Turnier Mitterfels - FSV VfB Straubing

Sieger Turnier Neukirchen-Steinburg - SV Türk Gücü Straubing

FC Aunkirchen - FC Künzing

Sieger Turnier Aicha/Donau - SpVgg GW Deggendorf

Sieger Turnier Allersdorf - SpVgg Ruhmannsfelden

Sieger Einzelspiel Ascha - Sieger Einzelspiel Alburg

BC Außernzell - FC Deggendorf (5. Juli, 14 Uhr)

Sieger Turnier Brandten - Sieger Turnier Zwieselau

Sieger Turnier Spiegelau - Sieger Einzelspiel Böhmzwiesel

Sieger Einzelspiel Bodenmais - Sieger Einzelspiel Innernzell

Sieger Turnier Rotthalmünster - SIeger Turnier Karpfham

Sieger Einzelspiel Pleinting - Sieger Turnier Passau Grubweg

TSV Metten - Sieger Einzelspiel Schwanenkirchen

SpVgg Teisnach - SV Haibach





Anmerkung: Bei den noch nicht feststehenden Duellen des 1/16-Finales hat immer die unterklassige Mannschaft Heimrecht.