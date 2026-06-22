 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Totopokal im Osten: 68 Teilnehmer - darunter 9 Bezirksligisten

Die Bezirksligisten und der Titelverteidiger müssen dieses Mal erst im Achtelfinale in den Wettbewerb eingreifen

von Thomas Seidl · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
Titelverteidiger SG Breitenberg / Sonnen darf die ersten Runden als Zuschauer verfolgen
Titelverteidiger SG Breitenberg / Sonnen darf die ersten Runden als Zuschauer verfolgen – Foto: Karl-Heinz Hönl

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Totopokal Ndb. Ost

Der Totopokal by LOTTO Bayern steht in den Startlöchern und bereits am Mittwochabend geht die erste Partie über die Bühne. 68 Vereine - in der Vorsaison waren es noch 73 - nehmen im Fußballkreis Ost teil. Kreisliga-Neuling SG Breitenberg / Sonnen geht als Titelverteidiger an den Start. Von den 17 möglichen Bezirksliga-Startern (der SV Schalding-Heining 2 darf als "Zweite" nicht am Wettbewerb teilnehmen, der TSV Oberschneiding und der FSV VfB Straubing spielen als Ost-Klubs in der West-Staffel) haben sich lediglich neun für den Pokal angemeldet.

In der ersten Runde werden wieder Turniere und auch Einzelspiele durchgeführt, wobei zwei Einzelspiele dann zu einem Turnier zusammengeführt sind.. Es wird in sechs Turnieren und 15 Einzelspielen um den Einzug in die nächste Runde gespielt.

In der zweiten Runde finden am 15. Juli 12 Spiele mit den jeweiligen Turniersiegern von der Auftaktrunde und den drei Vereinen, für die kein Turnier angeboten werden konnte, statt. Die 12 Sieger erreichen die Quali-Runde, die für den 29. Juli terminiert ist. Die Zweitrunden-, und Quali-Spiele wurden ausgelost.


1. Runde

1: 24. Juni (19 Uhr): ASV Ortenburg – DJK-FC Neustift
25. Juni (19 Uhr): DJK-SV Dorfbach – FC Unteriglbach
27. Juni (16 Uhr): Finale der beiden Siegermannschaften in Ortenburg.
2: 4. Juli (ab 16 Uhr): Turnier beim DJK-SV Kirchberg v.W. mit SV Aicha v.W und TSV Bad Griesbach
3a: 4. Juli (14 Uhr:) SG Hartkirchen / Pocking – SV Haarbach
3b: 3. Juli (18:30 Uhr): SV Beutelsbach – DJK Jägerwirth
4a: 5. Juli (16 Uhr): SpVgg Pleinting – Eintracht Passau
4b: 5. Juli (16 Uhr): TSV-DJK Malching – TSV Kößlarn
5a: 5. Juli (15 Uhr): SG Preming – DJK Haselbach
5b: 5. Juli (15 Uhr): DJK Hochwinkl – FC Windorf
6: 4. Juli (ab 13 Uhr): Turnier beim SV Röhrnbach mit SV Kumreut, SV Hohenau und DJK SG Schönbrunn
7a: 4. Juli (15 Uhr): TSV Spiegelau – SV 1922 Zwiesel
7b: 4. Juli (16 Uhr): DJK-SSV Innernzell – SV Riedlhütte
8: 3. Juli (ab 17 Uhr): Turnier beim WSV St. Englmar mit SG Neukirchen-Steinburg, SG Hunderdorf/Degernbach und SV Schwarzach
9: 4. Juli (13 Uhr): ASV Steinach – RSV Parkstetten (in Oberalteich); 4. Juli (15 Uhr): SG Mitterfels / Haselbach – TSV Oberalteich (in Oberalteich)
5. Juli, (15 Uhr): Finale der Siegerteams in Oberalteich
10: 3. Juli (19 Uhr): FC Alburg – SV Ascha
11: 4. Juli (ab 14 Uhr): Turnier bei der SpVgg Aicha/Donau mit TSV Metten, Plattlinger Kickers und SV Hofkirchen
12a: 5. Juli (16 Uhr): TSV Natternberg – SV Wallerfing
12b: 4. Juli (14 Uhr): FC Handlab-Iggensbach – BC Außernzell
13: 27. Juni (ab 14 Uhr): Turnier bei der SpVgg Allersdorf-Kirchaitnach mit SV Kollnburg und SG Moosbach 1 / Prackenbach 2
14: 11. Juli (ab 14 Uhr): Turnier bei der SpVgg Brandten mit SG Lindberg 2 / Rabenstein I und SpVgg Schweinhütt
15a: 5. Juli (16 Uhr): FC Untermitterdorf – SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag
15b: 5. Juli (16 Uhr): FC Rinchnach – TSV Bodenmais


2. Runde (15. Juli)
Spiel 1: Sieger 1 – Sieger 2
Spiel 2: Sieger 3a – Sieger 3b
Spiel 3: Sieger 4a – Sieger 4b
Spiel 4: Sieger 5a – Sieger 5b
Spiel 5: Sieger 9 – Sieger 8
Spiel 6: Sieger 13 – Sieger 14
Spiel 7: Sieger 12a – Sieger 12b
Spiel 8: Sieger 15a – Sieger 15b
Spiel 9: Sieger 7a – Sieger 7b
Spiel 10: Sieger 10 – Sieger 11
Spiel 11: VfB Passau-Grubweg – Sieger 6
Spiel 12: SV Habischried – SV Haibach


Quali-Runde (29. Juli)
Quali-Spiel 1: Sieger R2 Spiel 1 – Sieger R2 Spiel 2
Quali-Spiel 2: Sieger R2 Spiel 3 – Sieger R2 Spiel 4
Quali-Spiel 3: Sieger R2 Spiel 5 – Sieger R2 Spiel 10
Quali-Spiel 4: Sieger R2 Spiel 8 – Sieger R2 Spiel 9
Quali-Spiel 5: Sieger R2 Spiel 6 – Sieger R2 Spiel 12
Quali-Spiel 6: Sieger R2 Spiel 7 – Sieger R2 Spiel 11


Achtelfinale (29. August)
SpVgg GW Deggendorf – FSV/VfB Straubing
SG Breitenberg / Sonnen – FC Obernzell-Erlau
Sieger Quali-Spiel 2 – FC Künzing
Sieger Quali-Spiel 4 – TSV Waldkirchen
Sieger Quali-Spiel 3 – SV Garham
Sieger Quali-Spiel 5 – SpVgg Ruhmannsfelden
Sieger Quali-Spiel 1 – TSV Karpfham
Sieger Quali-Spiel 6 – SV Hutthurm