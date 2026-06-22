Totopokal im Osten: 68 Teilnehmer - darunter 9 Bezirksligisten

Der Totopokal by LOTTO Bayern steht in den Startlöchern und bereits am Mittwochabend geht die erste Partie über die Bühne. 68 Vereine - in der Vorsaison waren es noch 73 - nehmen im Fußballkreis Ost teil. Kreisliga-Neuling SG Breitenberg / Sonnen geht als Titelverteidiger an den Start. Von den 17 möglichen Bezirksliga-Startern (der SV Schalding-Heining 2 darf als "Zweite" nicht am Wettbewerb teilnehmen, der TSV Oberschneiding und der FSV VfB Straubing spielen als Ost-Klubs in der West-Staffel) haben sich lediglich neun für den Pokal angemeldet.
In der ersten Runde werden wieder Turniere und auch Einzelspiele durchgeführt, wobei zwei Einzelspiele dann zu einem Turnier zusammengeführt sind.. Es wird in sechs Turnieren und 15 Einzelspielen um den Einzug in die nächste Runde gespielt.
In der zweiten Runde finden am 15. Juli 12 Spiele mit den jeweiligen Turniersiegern von der Auftaktrunde und den drei Vereinen, für die kein Turnier angeboten werden konnte, statt. Die 12 Sieger erreichen die Quali-Runde, die für den 29. Juli terminiert ist. Die Zweitrunden-, und Quali-Spiele wurden ausgelost.
1: 24. Juni (19 Uhr): ASV Ortenburg – DJK-FC Neustift
25. Juni (19 Uhr): DJK-SV Dorfbach – FC Unteriglbach
27. Juni (16 Uhr): Finale der beiden Siegermannschaften in Ortenburg.
2: 4. Juli (ab 16 Uhr): Turnier beim DJK-SV Kirchberg v.W. mit SV Aicha v.W und TSV Bad Griesbach
3a: 4. Juli (14 Uhr:) SG Hartkirchen / Pocking – SV Haarbach
3b: 3. Juli (18:30 Uhr): SV Beutelsbach – DJK Jägerwirth
4a: 5. Juli (16 Uhr): SpVgg Pleinting – Eintracht Passau
4b: 5. Juli (16 Uhr): TSV-DJK Malching – TSV Kößlarn
5a: 5. Juli (15 Uhr): SG Preming – DJK Haselbach
5b: 5. Juli (15 Uhr): DJK Hochwinkl – FC Windorf
6: 4. Juli (ab 13 Uhr): Turnier beim SV Röhrnbach mit SV Kumreut, SV Hohenau und DJK SG Schönbrunn
7a: 4. Juli (15 Uhr): TSV Spiegelau – SV 1922 Zwiesel
7b: 4. Juli (16 Uhr): DJK-SSV Innernzell – SV Riedlhütte
8: 3. Juli (ab 17 Uhr): Turnier beim WSV St. Englmar mit SG Neukirchen-Steinburg, SG Hunderdorf/Degernbach und SV Schwarzach
9: 4. Juli (13 Uhr): ASV Steinach – RSV Parkstetten (in Oberalteich); 4. Juli (15 Uhr): SG Mitterfels / Haselbach – TSV Oberalteich (in Oberalteich)
5. Juli, (15 Uhr): Finale der Siegerteams in Oberalteich
10: 3. Juli (19 Uhr): FC Alburg – SV Ascha
11: 4. Juli (ab 14 Uhr): Turnier bei der SpVgg Aicha/Donau mit TSV Metten, Plattlinger Kickers und SV Hofkirchen
12a: 5. Juli (16 Uhr): TSV Natternberg – SV Wallerfing
12b: 4. Juli (14 Uhr): FC Handlab-Iggensbach – BC Außernzell
13: 27. Juni (ab 14 Uhr): Turnier bei der SpVgg Allersdorf-Kirchaitnach mit SV Kollnburg und SG Moosbach 1 / Prackenbach 2
14: 11. Juli (ab 14 Uhr): Turnier bei der SpVgg Brandten mit SG Lindberg 2 / Rabenstein I und SpVgg Schweinhütt
15a: 5. Juli (16 Uhr): FC Untermitterdorf – SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag
15b: 5. Juli (16 Uhr): FC Rinchnach – TSV Bodenmais