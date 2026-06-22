Totopokal im Osten: 68 Teilnehmer - darunter 9 Bezirksligisten

Titelverteidiger SG Breitenberg / Sonnen darf die ersten Runden als Zuschauer verfolgen – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der Totopokal by LOTTO Bayern steht in den Startlöchern und bereits am Mittwochabend geht die erste Partie über die Bühne. 68 Vereine - in der Vorsaison waren es noch 73 - nehmen im Fußballkreis Ost teil. Kreisliga-Neuling SG Breitenberg / Sonnen geht als Titelverteidiger an den Start. Von den 17 möglichen Bezirksliga-Startern (der SV Schalding-Heining 2 darf als "Zweite" nicht am Wettbewerb teilnehmen, der TSV Oberschneiding und der FSV VfB Straubing spielen als Ost-Klubs in der West-Staffel) haben sich lediglich neun für den Pokal angemeldet.





In der ersten Runde werden wieder Turniere und auch Einzelspiele durchgeführt, wobei zwei Einzelspiele dann zu einem Turnier zusammengeführt sind.. Es wird in sechs Turnieren und 15 Einzelspielen um den Einzug in die nächste Runde gespielt.