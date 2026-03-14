Totopokal: Haibach überragt Straubing, Walkertshofen siegt knapp

Der Kreisligist SV Haibach hat im Pokal für eine kleine Überraschung gesorgt und sich mit einem überzeugenden 4:1 gegen den Bezirksligisten Türk Gücü Straubing durchgesetzt. Nach einer rund zehnminütigen Abtastphase setzte Haibach das erste Ausrufezeichen: Stephan Mühlbauer tauchte in der 13. Minute erstmals gefährlich im Strafraum der Gäste auf und verwandelte eiskalt zur 1:0-Führung. Die Partie blieb intensiv, doch kurz vor der Pause schlug Haibach erneut zu. Wieder war es Stephan „Totti“ Mühlbauer, der den Keeper umkurvte und auf 2:0 erhöhte. Fast mit dem Halbzeitpfiff hätte Türk Gücü den Anschluss geschafft, doch in einer turbulenten Szene landete der Ball gleich zweimal an der Latte. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Kreisligist mutig. In der 62. Minute startete Benedikt Kerscher einen starken Sprint und jagte den Ball wuchtig unter den Querbalken – 3:0 für den "Underdog"! Türk Gücü gab sich jedoch nicht auf und verkürzte in der 68. Minute durch Arber Zeciri, der mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 1:3 stellte. Doch Haibach hatte die perfekte Antwort parat: Nur zwei Minuten später stellte Niklas Urban mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Somit steht der Kreisligist im Finale und trifft dort auf den Sieger der Partie zwischen der DJK Breitenberg und der SpVgg GW Deggendorf.

Markus Rainer, Trainer SV Haibach: "Beide Teams haben am Anfang etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Dann ist das Chancenplus etwas auf unsere Seite gekippt, wenn auch Türk Gücü über 90 Minuten gesehen natürlich mehr Spielanteile hatte. Die klareren Chancen hatten aber ganz klar wir und somit haben wir auch verdient gewonnen, wir haben für unsere Verhältnisse eine sehr gute Leistung gezeigt heute. Für uns natürlich ein Riesending - Flutlicht, zuhause, 4:1-Sieg gegen eine Spitzentruppe aus der Bezirksliga! Jetzt freuen wir uns aufs Finale!"

Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams tasteten sich zunächst ab und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Mit der ersten echten Offensivaktion schlug jedoch Walkertshofen zu: In der 19. Minute traf Spielertrainer Christian Brandl zur 1:0-Führung. Auch danach blieb die Begegnung offen, beide Mannschaften begegneten sich weiterhin auf gleichem Niveau. Nach der Pause erwischte Walkertshofen den besseren Start und erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Doch Neustadt an der Donau zeigte Moral: Nach einem Eckstoß gelang in der 59. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2, wodurch die Partie wieder richtig spannend wurde. In der Schlussphase entwickelte sich ein echter Pokalfight. Walkertshofen hatte die Entscheidung mehrfach auf dem Fuß, tauchte zweimal alleine vor dem Torhüter auf, traf jedoch nur den Pfosten und scheiterte einmal am stark reagierenden Keeper. Doch auch Neustadt blieb gefährlich und setzte Walkertshofen mit zahlreichen Flanken und hohen Bällen in den Strafraum immer wieder unter Druck. Am Ende brachte Walkertshofen den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich den 2:1-Erfolg. Damit steht der TSV im Pokalfinale und trifft dort auf Aiglsbach.

Christian Brandl, Spielertrainer TSV Walkertshofen: "Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, mit unserer ersten Offensivaktion konnten wir jedoch in Führung gehen. Im zweiten Durchgang waren wir gleich nach Anpfiff besser im Spiel und konnten früh das 2:0 nachlegen. Im Anschluss kassierten wir nach einer Ecke das 2:1. Ein wirklicher Pokalfight heute und wir freuen uns, dass wir jetzt im Finale sind. Eine tolle Mannschaftsleistung und normal hebe ich keine Spieler hervor, aber aufgrund einiger Ausfälle musste Andi Fiedler heute das erste Mal in seiner Karriere als Innenverteidiger ran und machte das wirklich hervorragend."