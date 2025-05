Totopokal geht 2025 an TSV Langquaid

2:1-Erfolg beim SV Neufraunhofen --- Die beiden Bezirksligisten SV Neufraunhofen und TSV Langquaid boten im Finale um den Totopokal Niederbayern-West eine packende Begegnung, die bis zum Schlusspfiff des geforderten, aber souveränen Schiedsrichters Simon Stadler (FC Mariakirchen) die über 400 Zuschauer in ihren Bann zog. Die beiden Fanlager auf der Tribüne lieferten sich ebenfalls ein heißes, lautstarkes und streckenweise einfallsreiches Duell, in dem die zum Teil mit einem Bus angereisten Fans der Weiß-Blauen ihrer einsatzfreudigen Mannschaft auf dem Feld keineswegs nachstanden.

Dann schlugen die Wax-Mannen in der 22. Minute erneut unbarmherzig zu: Mittelfeldrenner Florian Brunner hatte aus 25 Metern einen abgewehrten Ball halfvolley genommen und unhaltbar in der linken Ecke des Rechtecks versenkt, 0:2.

Von Beginn an gingen beide Teams, die sich schon in der Bezirksliga-Vorrunde eine rassige und hochklassige Auseinandersetzung geliefert hatten, mit vollem, aber nur selten die Grenzen überschreitenden Einsatz zu Werke, um dann nach abtastenden zehn Minuten die ersten Chancen zu kreieren. Und die Gäste hatte ihren ersten Hochkaräter in der 11. Minute, als Aaron Bice bei einem Brunner-Eckball am höchsten stieg und die Kugel knapp am linken Torpfosten vorbeisetzte. Daniel Beerschneiders flacher 18m-Schuss verfehlte kurz danach das von Thomas Huber tadellos gehütete SVN-Gehäuse, ehe nach einer Viertelstunde Johannes Körbl mit einem Flachschuss abschloss, jedoch TSV-Keeper Christoph Aiwanger nicht zum Eingreifen zwang. In der 17. Minute gelang dem weite Wege gehenden Außenbahnspieler Stefan Schauer der Treffer zum 0:1, der den selbstbewussten Laabertalern noch mehr Sicherheit verlieh. Nachdem Stefan Brenninger die Kugel aus 22 Metern über das Quergebälk gedonnert hatte, probierte es Korbinian Köppel im Gegenzug aus noch größerer Distanz, doch sein Geschoss landete in den Armen des stellungssicheren SVN-Goalies.

Die Gastgeber antworteten bis zur Pause zweimal in Form von Freistößen durch Stefan Brenninger, die jedoch weder in der 29. noch in der 45. Minute größere Gefahr bedeuteten. Fünf Minuten vor dem Wechsel musste Aaron Bice nach einer Rangelei eine letztlich folgenlose Zeitstrafe hinnehmen.

Mit einem per Kopf von Routinier Reinhard Treimer verlängerten Freistoß wurde der zweite Durchgang eröffnet. Auf der anderen Seite ließen die Langquaider wiederum ihre Gefährlichkeit bei Standards aufblitzen, als zweimal Aaron Bice nach einem Freistoß und vor allem nach einer Brunner-Ecke - hier verhinderte Thomas Huber den Einschlag in der "kurzen" Ecke - vor dem dritten Treffer stand. Belohnt wurden die verstärkten Bemühungen der Neufraunhofener in der 63. Minute, als zunächst Christoph Aiwanger einen Freistoß noch abwehren konnte, beim Nachschuss durch Florian Schöne aber das Nachsehen hatte, 1:2.

Nun übernahm der SVN das Zepter und hatte Ballbesitzvorteile, ohne große Torgefahr auszustrahlen. Ein Treimer-Freistoß in der 65. Minute war zu hoch angesetzt, ansonsten hatte die Defensivreihe mit Christoph Blabl, Christian Ludwig, Dennis Kandsperger und Patrick Slodarz die einheimischen, fleißig rochierenden Offensivkräfte unter Kontrolle. Vereinzelt konnten die TSVler noch Nadelstiche setzen. So in der 76. Minute, als Daniel Beerschneider nach einer feinen Ballannahme an der Seitenauslinie nach innen zog, aber dann den Abschluss verzog. Beinahe hätte er eine Minute später für die vorzeitige Entscheidung gesorgt, doch nach einem missglückten Rückpass versuchte er den Ball am herausstürzenden Thomas Huber vorbeizuspitzeln, blieb aber an diesem hängen. Auch Andreas Steffels Schuss in der 86. Minute brachte nichts ein. Sechs Nachspielminuten änderten dann nichts mehr am verdienten Erfolg des TSV Langquaid, der im vierten Finale der letzten fünf Jahre zum zweiten Mal den Totopokal für die weiß-blauen Farben errang.

Michael Wax (Trainer des TSV Langquaid): "Ein Riesenlob an unser ganzes Aufgebot, das sich den Pokal vor allem aufgrund einer hervorragenden ersten Halbzeit verdient hat. In der zweiten Hälfte mussten wir zwar einige drucklvolle Phasen der Gastgeber überstehen, haben wir klare Torchancen zu verhindern gewusst. Wer in Neufraunhofen gewinnen kann, hat sich meiner Ansicht nach den Totopokal verdient. Nun wollen wir auch am Sonntag beim TuS Pfarrkirchen unseren Flow beibehalten."

SV Neufraunhofen: Thomas Huber - Nico Eglhuber, David Eichinger, Tobias Bitzer, Florian Schoene, Johannes Aigner (71. Michael Koller), Daniel Treimer, Manuel Eckl, Michael Gerauer, Stefan Brenninger, Johannes Körbl - Trainer: Alexander Auhagen

TSV Langquaid: Christoph Aiwanger - Christoph Blabl, Stefan Schauer (80. Andreas Steffel), Christian Ludwig, Patrick Slodarz, Florian Brunner, Benedikt Köppel, Korbinian Köppel (67. Liridon Haljimi), Dennis Kandsperger, Daniel Beerschneider, Aaron Bice (96. Thomas Blabl); Benjamin Bachhuber, Chris Gräßlin, Michael Schwank, Christoph Stich - Trainer: Michael Wax - Co-Trainer: Patrick Slodarz

Tore: 0:1 Stefan Schauer (17.), 0:2 Florian Brunner (22.), 1:2 Florian Schoene (64.)