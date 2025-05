Totopokal-Finale heute LIVE: Haching fordert die Cup-Experten aus Illertissen

Die SpVgg Unterhaching tritt am heutigen Samstag zum Finale des Bayerischen Verbandspokals bei FV Illertissen an. Wir berichten im Live-Ticker.

Unterhaching/Illertissen – Die SpVgg Unterhaching will am heutigen Samstag nach dem Abstieg aus der 3. Liga zumindest für einen kleinen, versöhnlichen Saisonabschluss sorgen. Die Mannschaft von Vitali Matvienko und Sven Bender tritt im Finale des Bayerischen Verbandspokal bei Regionalligist FV Illertissen an.

Die Mannschaft aus der Münchner Vorstadt qualifizierte sich durch Siege gegen den TSV Münnerstadt (5:0), den SV Hutthurm (9:1), Bayernligist FC Deisenhofen (3:0), Ligakonkurrent TSV 1860 München (3:1) und Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg (3:1) für das Endspiel.