Totopokal: Emmering will gegen Upfer Buam den nächsten Coup landen

Der FC Emmering (gelbe Trikots) im Spiel gegen den TSV Gilching (in Rot). – Foto: Dieter Metzler

Emmering trifft im Nordfinale auf den SC Unterpfaffenhofen. Erst vor einer Woche hatte der Kreisklassist den TSV Gilching überraschend bezwungen.

Kann der FC Emmering ein zweites Mal für eine Pokal-Überraschung sorgen? Im Nordfinale empfängt der Kreisklassist am Mittwoch um 19.30 Uhr im Hölzlstadion den eine Klasse höher spielenden SC Unterpfaffenhofen.

Dass die Mannschaft von Trainer Stefan Hebding höherklassige Gegner schlagen kann, bewies sie erst vor einer Woche. Damals warf der FCE den Bezirksligisten TSV Gilching im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. „Wir werden auf jeden Fall versuchen, auch Unterpfaffenhofen zu schlagen und in die nächste Runde einzuziehen“, sagte Hebding. Trotz einiger Urlauber sieht er personell keine größeren Probleme: „Wir haben einen breiten Kader.“

Für Unterpfaffenhofens Gregor Glaubitt ist die Partie besonders. Der 18-Jährige, der im Halbfinale fünf Tore erzielte, stammt aus der Jugend des FCE. „Er ist ein guter Junge, aber der Ausgang des Spiels wird nicht allein von ihm abhängen“, sagte Hebding.

Auch SCU-Trainer Andreas Zorn formuliert das Ziel klar: „Wenn wir in so ein Spiel gehen, wollen wir es auch gewinnen.“ Für Unterpfaffenhofen ist die Partie zugleich der letzte Test vor dem Saisonstart am Samstag gegen Oberalting. Ob Glaubitt von Beginn an spielt, ließ Zorn offen. (Dieter Metzler)