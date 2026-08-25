Totopokal: Bezirksligisten setzen sich durch

Waldkirchen darf über das Ticket fürs Viertelfinale jubeln. – Foto: Robert Geisler

Mit zwei Begegnungen ist am Dienstagabend das Achtelfinale im Totopokal Niederbayern Ost gestartet. Der TSV Waldkirchen setzte sich beim A-Klassisten TSV Bodenmais mit 2:0 durch. Auch der TSV Karpfham zog beim Kreisklassisten SV Haarbach ins Viertelfinale ein - allerdings musste der Bezirksligist beim engagierten Außenseiter lange kämpfen.



Der TSV Karpfham hat das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Beim Kreisklassisten SV Haarbach musste der Bezirksligist allerdings deutlich mehr investieren als vielleicht erwartet und drehte die Partie nach einem frühen Rückstand noch in einen 2:1-Auswärtssieg. Der TSV Karpfham hat das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Beim Kreisklassisten SV Haarbach musste der Bezirksligist allerdings deutlich mehr investieren als vielleicht erwartet und drehte die Partie nach einem frühen Rückstand noch in einen 2:1-Auswärtssieg. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen in der 27. Minute in Führung. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld landete der Ball etwas glücklich bei Simon Prosteder, der das Spielgerät aus rund zwölf Metern per Direktabnahme mit links in die Maschen beförderte.

Karpfham zeigte sich davon unbeeindruckt und kam noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Nach einer Ecke herrschte im Haarbacher Strafraum reichlich Betrieb, ehe Johannes Dorfner am schnellsten schaltete und den Ball zum 1:1 über die Linie drückte. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste am Drücker und belohnte sich in der 50. Minute. Jerome Ernotte wurde stark durch die Schnittstelle bedient, ließ seinen Gegenspieler stehen und schob die Kugel souverän ins lange Eck – die Partie war gedreht.

Haarbach gab sich damit noch lange nicht geschlagen und hielt die Partie offen. Die Entscheidung verpasste Karpfham in der 87. Minute, als Andrei Ratiu freistehend die große Chance zum dritten Treffer liegen ließ. So musste der Bezirksligist bis zum Schlusspfiff um den knappen Vorsprung bangen, brachte diesen letztlich aber über die Zeit. Karpfham steht damit im Viertelfinale, während sich Haarbach trotz des Ausscheidens teuer verkaufte. Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Haarbach hat's gut gemacht, stark gekämpft. Von unserer Seite sicherlich kein gutes Spiel. Heute hat der ein oder andere mehr Spielpraxis bekommen. Letztendlich war's ein verdienter Sieg und wir sind eine Runde weiter."









Auch im zweiten Achtelfinale des Abends setzte sich der Bezirksligist durch. Der TSV Waldkirchen gewann beim A-Klassisten TSV Bodenmais mit 2:0.

Die Gastgeber versteckten sich keineswegs und hielten von Beginn an mutig dagegen. Dennoch ging Waldkirchen bereits nach neun Minuten in Führung. Felix Autengruber setzte nach einem Pfostenschuss nach und musste aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten.

Bodenmais ließ sich vom frühen Rückstand nicht beirren und suchte weiter den Weg nach vorne. Der A-Klassist kam immer wieder zu Abschlüssen und hielt die Partie offen. Der zweite Treffer fiel jedoch auf der anderen Seite – und dabei half der Gastgeber unfreiwillig mit: Ein zu kurz geratener Rückpass wurde von Felix Autengruber erlaufen, der anschließend nur noch einschieben musste. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte der Angreifer in der 54. Minute auf 0:2.

Bodenmais steckte trotzdem nicht auf, ein Treffer wollte dem A-Klassisten jedoch nicht mehr gelingen. Damit zieht Waldkirchen verdient ins Viertelfinale ein. Bodenmais darf trotz des Ausscheidens auf einen starken Pokalabend zurückblicken.

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Für die Verhältnisse war es ein gutes Spiel. Wir haben gut durchrotiert und sind folgerichtig in meinen Augen in Führung gegangen. Wir hatten nach vorne gute Aktionen und auch ein Chancenplus. Der Platz war schwierig – eng, klein und uneben. Das soll keine Ausrede sein, aber dort ist es schwierig, viel nach vorne zu spielen. Bodenmais hat es gegen den Ball gut gemacht, gut zugestellt und verschoben und auch im Spielaufbau immer wieder gute Aktionen gehabt. Respekt an den Gegner. Unterm Strich war es ein verdienter 2:0-Sieg."