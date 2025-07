Totopokal: Bayernligisten behalten die Oberhand über Landesligisten

Bereits in der Anfangsphase legte Kornburg den Grundstein für den Sieg: Moritz Gündling schlug doppelt zu – erst per Kopf in der 13. Minute, dann aus kurzer Distanz nur fünf Minuten später. Nach dem Seitenwechsel nutzte Justin Kussmann einen haarsträubenden Ballverlust in Abtswinds Hintermannschaft und stellte auf 3:0 (53.). Nach einer knappen Stunde in Minute 59 netzte Jannis Sauer zum 4:0 für die Gäste ein. Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Marcel Götz, der in der 80. Spielminute zum 5:0-Endstand vollenden konnte. Ein überzeugender Auftritt der Gäste, die sich nun auf die zweite Pokalrunde freuen können.

Hendrik Baumgart, Trainer TSV Kornburg: "Ein intensives Spiel auf einem kleinen Platz. Abtswind hat es richtig gut gemacht und uns sehr hoch angelaufen. Wir kamen eigentlich erst dank einer Standardsituation in der 13. Minute ins Spiel, die Moritz Gündling super verwertete. Danach hatten wir mehr Selbstvertrauen, erspielten uns einige gute Chancen und standen in der Abwehr sehr stabil. Vor allem vor dem gegnerischen Tor waren wir heute sehr stark. Ein sehr guter Auftritt von uns gegen einen sehr aktiven Gegner. Wir freuen uns, dass wir in die nächste Runde einziehen konnten, doch jetzt liegt der ganze Fokus auf dem Saisonstart."