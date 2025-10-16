Totopokal-Aus für Titelverteidiger Langquaid

In einem Flutlichtspiel auf dem Trainingsplatz hatten die Gäste den besseren Start und auch die erste Tormöglichkeit, doch Schlussmann Sebastian Meier fischte in der 5. Minute einen 20m-Schuss von Alex Santander Muñoz aus dem Winkel. Eine knappe Viertelstunde später prüfte Muris Avdic ebenfalls aus dieser Distanz auf der Gegenseite Jannik Möller, der zur Ecke klärte. Danach wurden die Hausherren mutiger und nutzten in der 36. Minute einen Freistoß von der Strafraumgrenze durch Hasan Ibric zur 1:0-Führung. Unter der großzügigen Leitung von Schiedsrichter Golo Schricker, der auch bei härteren Aktionen die Karte stecken ließ, änderte sich bis zur Pause vor 200 Zuschauern am Spielstand nichts mehr.

Gleich zu Wiederbeginn hatten die Neustädter durch Muris Avdic die große Möglicheit zu erhöhen, doch Keeper Jannik Möller reagierte prächtig. Im zweiten Durchgang verlagerte sich das Spiel immer mehr in die Hälfte der Donaustädter, doch deren Konter waren brandgefährlich und forderten die neu formierte TSV-Abwehr um Kapitän Patrick Slodarz. Doch trotz spielerischer Überlegenheit und Ballbesitzvorteilen hatten Torchancen für Jonas Brunner & Co. Seltenheitswert. Timo Sterls Schuss aus 22 Metern flog in der 49. Minute am linken Pfosten vorbei und Dennis Kandspergers Freistoß drei Minuten später sprang von der Lattenoberkante ins Aus. In der 63. Minute trat Hasan Ibric eine Ecke gegen den Außenpfosten, während in der 66. Minute der Ausgleich fällig schien, doch Goalie Sebastian Meier schlug die Kugel gerade noch vor dem Überschreiten der Torlinie ins Feld zurück. In der 81. Minute verhinderte Patrick Slodarz die Entscheidung, als er einen von Jannik Möller abgebremsten Ball noch vor der Torlinie erlaufen konnte. Mit einer ähnlichen Freistoßposition wie beim Neustädter Siegtreffer konnten die Langquaider in der Nachspielzeit nichts anfangen, denn die Kugel verfing sich in der Abwehrmauer.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Das Pokalspiel gegen den mit viel Selbstvertrauen ausgestatteten Kreisliga-Zweiten verlief wie erwartet oder befürchtet. Der Treffer spielte den Gastgebern in die Karten, zumal meine Mannschaft zwar bemüht war, jedoch vor dem Tor zu ungefährlich, zu kompliziert agierte. Schade, denn die Möglichkeit zum Vordringen ins Halbfinale war durchaus da. Ich gratuliere der robusten, geschlossen auftretenden Neustädter Mannschaft zum Erfolg. Genau diese Tugenden brauchen wir am Sonntag gegen den SV Türk Gücü Straubing, gegen den auch einige der heute fehlenden Spieler wieder dabei sein werden."

TSV Langquaid: Jannik Möller - Noah Langner (85. Alex Santander Muñoz), Patrick Slodarz (C), Leon Schlegel, Benedikt Köppel, Liridon Haljimi (79. Christoph Stich), Dennis Kandsperger, Marvin Lang (66. Luka Vukovic), Timo Sterl, Jonas Brunner, Alex Santander Muñoz (66. Kevin Kandsperger) - Trainer: Matthias Eisenschenk

Schiedsrichter: Golo Schricker (FC Hohenthann)

Tor: 1:0 Hasan Ibric (36.)