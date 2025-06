Totopokal AM/WEN und CH/SAD: Erste Runde fixiert

Für die Pokalsaison 2025/26 im Fußballkreis Regensburg haben sich 66 und damit so viele Mannschaften wie schon lange nicht mehr angemeldet . In den Kreisen Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf sind es zwar deutlich weniger Vereine, doch auch hier ist die Teilnehmerzahl gegenüber den Vorjahren nach oben gegangen. Erfreulich! Inzwischen sind die Paarungen der ersten Pokalrunde fixiert. Der Auftakt fällt bereits diesen Donnerstag, 26. Juni, mit je einer Partie pro Kreis. Im nordoberpfälzer Bereich ist die Besonderheit, dass auch zwei Sommerturnier-Sieger das Ticket für die nächste Runde im Kreispokal lösen. Hier mischen die teilnehmenden Bezirksligisten von Beginn an mit, während sie im Kreis Cham/Schwandorf erst später ins Geschehen eingreifen.

Kreis Amberg/Weiden, 1. Runde



Do., 26. Juni

SV Illschwang – TuS Rosenberg (18.30 Uhr)



Fr., 27. Juni

SV Inter Bergsteig Amberg II – FC Weiden-Ost (19 Uhr)



So., 29. Juni

FSV Waldthurn – TSV Flossenbürg (15 Uhr)

TuS Hohenburg – SV Schmidmühlen II (15 Uhr)

TSV Pressath – SpVgg Trabitz (15 Uhr)

SV Altenstadt/WN II – SV TuS/DJK Grafenwöhr (16 Uhr)

SV Altenstadt/WN – SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen C (18.15 Uhr)



Di., 1. Juli

SG Sorghof I/Vilseck II – SV Kauerhof (19 Uhr)

1. FC Rieden II – SG Paulsdorf / Freudenberg (19 Uhr)

SV Raigering – SG Ursulapoppenricht (19.15 Uhr)



Mi., 2. Juli

TSV Pleystein – DJK Irchenrieth (18.30 Uhr)



So., 6 Juli

TSV Königstein – SV Hahnbach (16 Uhr)



Gemeindepokals Kümmersbruck (28./29. Juni) mit ASV Haselmühl, TSV Kümmersbruck, SV Hubertus Köfering und TSV Theuern



VR-Pokal (28. Juni) mit DJK Ammerthal II, SG Kastl/Utzenhofen DJK Ursensollen und SG Michaelpoppenricht/Traßlberg II







Kreis Cham/Schwandorf, 1. Runde



Do., 26 Juni

SC Weinberg Schwandorf – SV Kemnath a.B. (19 Uhr)



Di., 1. Juli

SG FC Wernberg II/Weihern-Stein – SC Katzdorf (19 Uhr)

SG Pösing/Wetterfeld – SV Mitterkreith (19 Uhr)



Mi., 2. Juli (18. 30 Uhr)

TV Wackersdorf – SV Erzhäuser-Windmais

SG Neukirchen-Balbini/Kleinwinklarn – FC OVI-Teunz

ASV Fronberg – SV Haselbach

FT Eintracht Schwandorf – SV Altendorf

FC Saltendorf – SG Bruck/Alten- u. Neuenschwand

SG Fischbach/Steinberg – TV Nabburg

SC Teublitz – TSV Winklarn

1. FC Neunburg vorm Wald – TSV Stulln

TV Bodenwöhr – 1. SG Regental

FC Furth im Wald II – SpVgg Willmering-Waffenbrunn

DJK Beucherling – SC Michelsneukirchen

1. SG Regental II – SG Waldmünchen/Geigant

SC Altfalter – TSV Dieterskirchen (19 Uhr)

SC Kreith/Pittersberg – TSV Nittenau (19 Uhr)



Do., 3. Juli

FC Vatanspor Schwandorf – TSV Klardorf (19 Uhr)