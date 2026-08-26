Totopokal-Achtelfinale: TSV Langquaid im Hatzkofener Sportpark

Nach sieben Bezirksliga-Spieltagen versucht der TSV Langquaid auch im Totopokal in der Spur zu bleiben. Beim hervorragend in die Saison gestarteten Kreisklassisten TSV Rottenburg/SV Oberhatzkofen, der heuer den Aufstieg in die Kreisliga nur knapp verpasste, dürfen sich die Gäste auf einen ehrgeizigen Nachbarn einstellen, der selbst auch in das Viertelfinale des Wettbewerbs vordringen will.

Nach 13 Punkten aus fünf Meisterschaftspartien und dem 3:1-Pokalerfolg bei der SG Weihmichl/Neuhausen wollen sich die SGler von der Erfolgswelle weiter tragen lassen, so dass der langjährige Bezirksligist eine Topleistung abrufen muss, um in das Viertelfinale einzuziehen. Trainer Matthias Eisenschenk wird auch keine Experimente eingehen und - trotz Urlaubszeit - mit seiner stärkstmöglichen Mannschaft antreten. Er muss dabei weiterhin auf die jungen Oliver Janek und Michael Pinzinger und seit Kurzem auch auf Alex Santander Muñoz und Patrick Slodarz, die verletzungsbedingt nicht im Kader stehen, verzichten.