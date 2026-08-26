Totopokal-Achtelfinale: TSV Langquaid im Hatzkofener Sportpark

Pokal-Derby: SG Rottenburg/Oberhatzkofen vs. TSV Langquaid
Nach sieben Bezirksliga-Spieltagen versucht der TSV Langquaid auch im Totopokal in der Spur zu bleiben. Beim hervorragend in die Saison gestarteten Kreisklassisten TSV Rottenburg/SV Oberhatzkofen, der heuer den Aufstieg in die Kreisliga nur knapp verpasste, dürfen sich die Gäste auf einen ehrgeizigen Nachbarn einstellen, der selbst auch in das Viertelfinale des Wettbewerbs vordringen will.
Nach 13 Punkten aus fünf Meisterschaftspartien und dem 3:1-Pokalerfolg bei der SG Weihmichl/Neuhausen wollen sich die SGler von der Erfolgswelle weiter tragen lassen, so dass der langjährige Bezirksligist eine Topleistung abrufen muss, um in das Viertelfinale einzuziehen. Trainer Matthias Eisenschenk wird auch keine Experimente eingehen und - trotz Urlaubszeit - mit seiner stärkstmöglichen Mannschaft antreten. Er muss dabei weiterhin auf die jungen Oliver Janek und Michael Pinzinger und seit Kurzem auch auf Alex Santander Muñoz und Patrick Slodarz, die verletzungsbedingt nicht im Kader stehen, verzichten.
Nachdem die im Totopokal erfolgsverwöhnten Langquaider im Vorjahr relativ früh die Segel streichen mussten, wollen die Gäste auch in diesem Wettbewerb so weit wie möglich kommen. Der Kontrahent aus der Nachbarschaft, der vor allem auf eine kaum zu bezwingende Defensive - erst drei Gegentore in der Kreisklasse - setzt und in der Offensive mit den bisherigen Doppeltorschützen Julius Drück (Neuzugang vom FC Ergolding), Maximilian Huttner und Oleg Kirpitschjow (auch schon in Langquaid tätig) torgefährliche Kräfte vorzuweisen hat. Die TSV-Abwehr um die Blabl-Brüder und Christian Ludwig kann sich auf anstrengende 90 Minuten einstellen - bei einem Remis folgt unmittelbar ein Elfmeterschießen - und auch die Mittelfeldakteure um Kapitän Florian Brunner dürfen ihre Arbeit nach hinten nicht vernachlässigen. Einer "Wundertüte" glich zuletzt das Angriffsspiel der Weiß-Blauen, das manchmal weder Tore noch (kaum) Chancen zuwegebringt, ein andermal mehrfach erfolgreich ist und eine Vielzahl von Tormöglichkeiten liegen lässt. Was haben Aaron Bice, Jonas Brunner & Co. diesmal im Köcher?
Als Schiedsrichter fungiert Rupert Diekmann (SV Saal). Spielbeginn ist am Mittwoch, 26. August, um 18.15 Uhr auf der Sportanlage in Oberhatzkofen.