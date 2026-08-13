Totopokal-Achtelfinale ausgelost: Oberpfalz-Derby, 1860 vs. Buchbach

– Foto: Wolfgang Zink

Am heutigen Donnerstagmittag wurden im Münchner "Haus des Fußballs" die Achtelfinal-Paarungen des Bayerischen Totopokals ausgelost. Wie gewohnt wurden die Lose von Joachim Buchwieser gezogen, seines Zeichens Vize-Präsident von Sponsor LOTTO Bayern. Die Verbands-Aufsicht oblag Patrick Garbe, der im Verbands-Spielausschuss für den bayerischen Totopokal-Wettbewerb verantwortlich ist.



Und wann wird das Achtelfinale gespielt? Regelspieltag ist Dienstag, der 25. August 2026. Spielbeginn, wenn Flutlicht vorhanden, wird um 18:30 Uhr sein. Sollte ein Heimverein über keine Flutlichtanlage verfügen, wird um 17:45 Uhr angepfiffen. Die konkreten Termine werden nun nach der Auslosung mit den Vereinen abgestimmt.