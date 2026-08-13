Totopokal-Achtelfinale ausgelost: Oberpfalz-Derby, 1860 vs. Buchbach

Am heutigen Donnerstagmittag wurden im Münchner "Haus des Fußballs" die Achtelfinal-Paarungen des Bayerischen Totopokals ausgelost. Wie gewohnt wurden die Lose von Joachim Buchwieser gezogen, seines Zeichens Vize-Präsident von Sponsor LOTTO Bayern. Die Verbands-Aufsicht oblag Patrick Garbe, der im Verbands-Spielausschuss für den bayerischen Totopokal-Wettbewerb verantwortlich ist.
Und wann wird das Achtelfinale gespielt? Regelspieltag ist Dienstag, der 25. August 2026. Spielbeginn, wenn Flutlicht vorhanden, wird um 18:30 Uhr sein. Sollte ein Heimverein über keine Flutlichtanlage verfügen, wird um 17:45 Uhr angepfiffen. Die konkreten Termine werden nun nach der Auslosung mit den Vereinen abgestimmt.
Gruppe Nord
Spiel 1: SpVgg SV Weiden - SSV Jahn Regensburg
Spiel 2: TSV Neudrossenfeld - FC Würzburger Kickers
Spiel 3: TSV Aubstadt - SpVgg Bayreuth
Spiel 4: 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Eichstätt
Gruppe Süd
Spiel 5: FC Dingolfing - SpVgg Unterhaching
Spiel 6: TSV 1860 München - TSV Buchbach
Spiel 7: TSV 1882 Landsberg - TSV Schwaben Augsburg
Spiel 8: SV Wacker Burghausen - FC Ingolstadt 04
Ein Highlight für die Fans in der nördlichen Oberpfalz dürfte sich die Partie SpVgg SV Weiden gegen den SSV Jahn Regensburg sein. Eine tolle Kulisse am Weidener Wasserwerk dürfte garantiert sein. Der einzig verbliebene Landesligist FC Dingolfing darf sich auf den Besuch der SpVgg Unterhaching freuen. Die Münchner Löwen haben ein Heimspiel gegen den TSV Buchbach. Titelverteidiger FC Würzburger Kickers steht beim Bayernligisten TSV Neudrossenfeld vor einer lösbaren Aufgabe.
Gruppe Nord
SSV Jahn Regensburg (3. Liga) , Würzburger Kickers (3. Liga), VfB Eichstätt (Regionalliga), TSV Aubstadt (Regionalliga), 1. FC Schweinfurt (Regionalliga), SpVgg Bayreuth (Regionalliga), TSV Neudrossenfeld (Bayernliga Nord), SpVgg SV Weiden (Bayernliga Nord)
Gruppe Süd
FC Ingolstadt (3. Liga), TSV 1860 München (Regionalliga), TSV Landsberg (Regionalliga), SpVgg Unterhaching (Regionalliga), TSV Schwaben Augsburg (Regionalliga), TSV Buchbach (Regionalliga), SV Wacker Burghausen (Regionalliga), FC Dingolfing (Landesliga Mitte)