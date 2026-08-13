 2026-08-12T04:46:12.593Z

Totopokal

Totopokal-Achtelfinale ausgelost: Oberpfalz-Derby, 1860 vs. Buchbach

Regelspieltag ist Dienstag, der 25. August

von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Zink

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Am heutigen Donnerstagmittag wurden im Münchner "Haus des Fußballs" die Achtelfinal-Paarungen des Bayerischen Totopokals ausgelost. Wie gewohnt wurden die Lose von Joachim Buchwieser gezogen, seines Zeichens Vize-Präsident von Sponsor LOTTO Bayern. Die Verbands-Aufsicht oblag Patrick Garbe, der im Verbands-Spielausschuss für den bayerischen Totopokal-Wettbewerb verantwortlich ist.

Und wann wird das Achtelfinale gespielt? Regelspieltag ist Dienstag, der 25. August 2026. Spielbeginn, wenn Flutlicht vorhanden, wird um 18:30 Uhr sein. Sollte ein Heimverein über keine Flutlichtanlage verfügen, wird um 17:45 Uhr angepfiffen. Die konkreten Termine werden nun nach der Auslosung mit den Vereinen abgestimmt.

Und das sind die acht Partien des Achtelfinales:



Gruppe Nord

Spiel 1: SpVgg SV Weiden - SSV Jahn Regensburg

Spiel 2: TSV Neudrossenfeld - FC Würzburger Kickers

Spiel 3: TSV Aubstadt - SpVgg Bayreuth

Spiel 4: 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Eichstätt

Gruppe Süd

Spiel 5: FC Dingolfing - SpVgg Unterhaching

Spiel 6: TSV 1860 München - TSV Buchbach

Spiel 7: TSV 1882 Landsberg - TSV Schwaben Augsburg

Spiel 8: SV Wacker Burghausen - FC Ingolstadt 04


Ein Highlight für die Fans in der nördlichen Oberpfalz dürfte sich die Partie SpVgg SV Weiden gegen den SSV Jahn Regensburg sein. Eine tolle Kulisse am Weidener Wasserwerk dürfte garantiert sein. Der einzig verbliebene Landesligist FC Dingolfing darf sich auf den Besuch der SpVgg Unterhaching freuen. Die Münchner Löwen haben ein Heimspiel gegen den TSV Buchbach. Titelverteidiger FC Würzburger Kickers steht beim Bayernligisten TSV Neudrossenfeld vor einer lösbaren Aufgabe.

Diese Teams stehen im Achtelfinale:

Gruppe Nord

SSV Jahn Regensburg (3. Liga) , Würzburger Kickers (3. Liga), VfB Eichstätt (Regionalliga), TSV Aubstadt (Regionalliga), 1. FC Schweinfurt (Regionalliga), SpVgg Bayreuth (Regionalliga), TSV Neudrossenfeld (Bayernliga Nord), SpVgg SV Weiden (Bayernliga Nord)


Gruppe Süd

FC Ingolstadt (3. Liga), TSV 1860 München (Regionalliga), TSV Landsberg (Regionalliga), SpVgg Unterhaching (Regionalliga), TSV Schwaben Augsburg (Regionalliga), TSV Buchbach (Regionalliga), SV Wacker Burghausen (Regionalliga), FC Dingolfing (Landesliga Mitte)