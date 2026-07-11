Totopokal: 5:0-Abschluss der SG Adlhausen/Langquaid II

Ihr drittes und letztes Gruppenspiel in der 1. Runde des Totopokals hatten die Laabertaler mit der SG Attenhofen/Walkertshofen II auszufechten. Die schnelle Führung durch Torjäger Veit Dürmeier brachte Sicherheit, so dass das Team um Schlussmann Thomas Pernpeintner nicht mehr vom Erfolgsweg abzubringen war, In Sieben-Minuten-Abständen sorgten dann Andreas Marklstorfer (13.), Sami Telaku (20.) und Severin Steger (27.) für eine klaren Vorsprung, ehe Veit Dürmeier in der Schlussminute noch auf 5:0 erhöhte.

Damit nimmt die SG Adlhausen/Langquaid II in der Gruppe hinter der SG Weihmichl/Neuhausen den zweiten Rang ein, da sie gegenüber der punktgleichen SG Train/Siegenburg die bessere Tordieffernz aufweist.

SG Adlhausen / Langquaid: Thomas Pernpeintner - Lorenz Steinberger, Severin Steger, Arijon Zekoli, Maximilian Stummer, Sam Telaku, Elias Klenner, Andreas Marklstorfer, Veit Dürmeier, Nihan Lyutfi, Maximilian Stieber, Daniel Rieger, Simon Scheuerer (C), Tim Schultes, Philipp Mayerhofer, Fabian Telaku - Trainer: Raphael Niedermeier / Sam Telaku