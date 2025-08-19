Toto-Pokal: Trudering in Hohenlinden – Grafing empfängt Stern München

Poing ( weiss) Ben Chajet KK Test vs Löwen Daniel Deis – Foto: Sro

Kreis-Quartett kämpft um Einzug in Runde zwei des Toto-Pokals.

Das erste Pflichtspiel der Saison hat der SV Hohenlinden heute in der ersten Runde des Toto-Pokals (Gruppe München Ost) gegen den Kreisligisten TSV Trudering vor der Brust, ehe am Sonntag der Punktspielauftakt gegen den VfB Forstinning II folgt. Nach kurzem Überlegen setzte Abteilungsleiter Falk Hüniger auf der Prioritätenliste den Sonntag vor die Pokalpartie. Trotzdem wollen sich die Herliner auch hier gut verkaufen, kongruent zum letzten Test beim Erdinger Kreisligisten SV Eintracht Berglern. „Wir haben sehr gut mitgehalten, haben dann aber noch das 1:2 durch einen Standard kurz vor Schluss kassiert“, zeigte sich Hüniger mit dem jüngsten Auftritt zufrieden. Nach der 1:0-Führung der Hausherren durch Maurice Steck (26.) egalisierte Moritz Wimmer zum 1:1 (36.), ehe Lucas Wastian noch entscheidend traf (88.). Auf dem heimischen Trainingsplatz werden Georg Münch und seine Mitstreiter die Gäste aus München zur ersten Runde im Toto-Pokal empfangen. Wobei die vom Verband geplante Anstoßzeit nach hinten verlegt wurde. „18.15 Uhr! Wie soll das funktionieren, wenn man in der Stadt arbeitet?“, klagte der Grafinger Spielertrainer über die ursprüngliche Ansetzung. Nun soll die Partie um 19.30 Uhr steigen.

Wobei die Gastgeber den Cup-Wettbewerb durchaus ernst nehmen wollen. Schon mit Hinblick auf die anstehende Punktrunde. Seine Wunschformation kann Münch allerdings nicht zum Einsatz bringen. „Es fehlen derzeit immer wieder der eine oder andere. Das ist ganz normal. Wie das um die Zeit ebenso ist.“ Doch auch so sollte es gegen den Kreisklassisten aus der Gruppe 5 reichen, um Runde zwei zu erreichen, die für Dienstag, 2. September angesetzt ist. „Also wir haben jetzt schon einige Einheiten in den Beinen“, kann Jakob Stefer einen bestätigenden Seufzer am Telefon gerade noch so einbremsen. Der Spartenchef der Glonner Kreisklasse-Kicker geht auf dem Platz als ASV-Abwehrchef in seine 13. Herrensaison. Motto des 34-Jährigen: „So weit die Beine tragen.“ In den vergangenen Wochen haben sie ihn mitunter auch durch ein erfolgreiches Trainingslager in Österreich getragen.